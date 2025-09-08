Live TV

Rețea de români prinsă cu escrocherii în Roma. Păcăleau turiștii cu alba-neagra și în același timp le furau din buzunare

Autoritățile din Italia au destructurat o rețea de cetățeni români care acționa în zona Fontana di Trevi din Roma. Grupul era format din zeci de persoane și se ocupa de înșelăciuni și furturi din buzunare.

Polițiștii italieni au descoperit 20-30 de români care acționau zilnic în zona celebrei Fontana di Trevi din Roma. O parte dintre complici se ocupau de organizare a jocului alba-neagra. În timp ce alți complici se prefăceau turiști norocoși, care atrăgeau astfel alte persoane, alți români stăteau de pază și anunțau de fiecare dată când vine poliția, pentru ca toată echipa să se retragă.

În realitate, însă, niciunul dintre turiști nu câștiga vreodată. Ba mai mult, cei care intrau în acest joc erau furați din buzunare.

Operațiunea carabinierilor a început după ce trei români, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, au fost prinși în flagrant. Autoritățile au confiscat mai multe sume de bani și echipamente folosite la aceste jocuri.

Autoritățile le recomandă turiștilor să nu intre în astfel de jocuri stradale și să anunțe de fiecare dată când văd o posibilă înșelăciune.

