Live TV

Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri

Data actualizării: Data publicării:
bataie in bucuresti
Foto: Captură video Digi24

Trei agenți de pază au fost reținuți după ce au bătut mai mulți tineri într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalul a continuat în stradă și a fost aplanat de polițiști.

Scenele violente au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un local din Centrul Vechi. Mai mulți clienți s-au luat la ceartă, iar trei agenți de pază ai localului i-au scos afară. Conflictul a degenerat în bătaie și a continuat în stradă, unde bodyguarzii au lovit mai mulți tineri.

Polițiștii sosiți la fața locului au intervenit pentru aplanarea scandalului și i-au dus la secție pe cei implicați, potrivit News.ro.

„Faţă de cei trei bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
zelenski face declaratii
5
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Digi Sport
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea parlamentului din republica moldova
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025: Partidul Maiei Sandu...
Dmitri Peskov
Reacția Kremlinului la amenințările lui Zelenski că va bombarda...
Criză carburant
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la...
politie moldova
Serviciile Secrete și Forțele Speciale din Republica Moldova au...
Ultimele știri
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău ar putea aduce riscuri militare la granița României
Incident cu o dronă civilă la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Măsură preventivă: s-au suspendat aterizările
Corespondență Digi24 la Chișinău: „O Republica Moldova prorusă ar însemna că Putin ar avea un avanpost la granița României”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bataie in bucuresti
Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul
INCENDIU_ANTREFRIG_011_INQUAM_Photos_George_Calin
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins
barbat arestat
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București
lucrări pe bulevard in bucuresti
Au început lucrările de asfaltare pe marile bulevarde din București. Stelian Bujduveanu: „Se vor desfăşura în timpul nopții”
BUCURESTI - SPITALUL OBREGIA - INAUGURARE PARC SENZORIAL - 21 NOI 2023
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la...
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2 cu Real Madrid
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...