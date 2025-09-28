Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri

Trei agenți de pază au fost reținuți după ce au bătut mai mulți tineri într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalul a continuat în stradă și a fost aplanat de polițiști.

Scenele violente au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un local din Centrul Vechi. Mai mulți clienți s-au luat la ceartă, iar trei agenți de pază ai localului i-au scos afară. Conflictul a degenerat în bătaie și a continuat în stradă, unde bodyguarzii au lovit mai mulți tineri.

Polițiștii sosiți la fața locului au intervenit pentru aplanarea scandalului și i-au dus la secție pe cei implicați, potrivit News.ro.

„Faţă de cei trei bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Editor : Ș.A.