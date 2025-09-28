Live TV

Video Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul

Data publicării:
bataie in bucuresti
Foto: Captură video Digi24

Scene șocante au fost suprinse, sâmbătă noapte, în Centrul Vechi al Capitalei. Bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. Violențele ar fi pornit după ce mai mulți clienți au făcut scandal, nemulțumiți de faptul că localul se închidea, și au fost dați afară.

„Astăzi, 28 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 04.15, cu privire la faptul că, în zona unui local din Sectorul 3, are loc un conflict între mai multe persoane. Poliţiştii au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice. Din primele verificări a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenţi de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceştia”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei, citați de News.ro.

Potrivit martorilor, bodyguarzii au venit după tineri și au început să-i lovească. În altercație a fost bătută și o chelneriță de la o terasă.

Atât clienţii scandalagii, cât şi agenţii de pază implicaţi în altercaţie, au fost duşi la sediul poliţiei, pentru a fi audiaţi.

La ora transmiterii acestei ştiri, activitatea de cercetare a Poliţiei în acest dosar este în desfăşurare.

Toate persoanele implicate în agresiune şi care au suferit vătămări au refuzat îngrijirile medicale, precizează sursa citată.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
femeie cu un colet in fata
5
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Digi Sport
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii votează pentru viitorul...
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există...
Ultimele știri
Premierul Republicii Moldova acuză tentative de atac cibernetic a alegerilor. 4.000 de site-uri au fost închise de autorități
Zeci de percheziții DIICOT în Bucureşti, Ilfov şi Olt, într-un dosar de trafic de droguri, mită și divulgare de informaţii secrete
Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat catuse arestat
Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție
viktor orban la bruxelles
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare
INCENDIU_ANTREFRIG_011_INQUAM_Photos_George_Calin
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins
N06 INCIDENTE MECI-AMB VO 250925_01527
Scandal la un meci de futsal România – Ungaria de la Craiova. Suporterii s-au bătut cu jandarmii și au aruncat fumigene pe teren
barbat arestat
Un bărbat de 41 de ani a fost arestat după ce a agresat sexual o fetiță de 10 ani, pe o stradă din București
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Poţi construi fără autorizaţie dacă ai plătit amenda la primărie? Ce spune legea
Digi FM
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Motivul pentru care mama artistei a fost dezamăgită chiar în...
Digi Sport
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, primele fotografii de la nuntă. Imaginile inedite i-au impresionat pe fani:„Să...
Film Now
De ce s-au despărțit Nina Dobrev și Shaun White. Apropiații celor doi rup tăcerea: „A existat un singur motiv”
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Orlando Bloom, adevărul despre transformarea „nebunească” pentru rolul din „The Cut”. A slăbit 14 kilograme...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...