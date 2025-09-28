Scene șocante au fost suprinse, sâmbătă noapte, în Centrul Vechi al Capitalei. Bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. Violențele ar fi pornit după ce mai mulți clienți au făcut scandal, nemulțumiți de faptul că localul se închidea, și au fost dați afară.

„Astăzi, 28 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 04.15, cu privire la faptul că, în zona unui local din Sectorul 3, are loc un conflict între mai multe persoane. Poliţiştii au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice. Din primele verificări a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenţi de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceştia”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei, citați de News.ro.

Potrivit martorilor, bodyguarzii au venit după tineri și au început să-i lovească. În altercație a fost bătută și o chelneriță de la o terasă.

Atât clienţii scandalagii, cât şi agenţii de pază implicaţi în altercaţie, au fost duşi la sediul poliţiei, pentru a fi audiaţi.

La ora transmiterii acestei ştiri, activitatea de cercetare a Poliţiei în acest dosar este în desfăşurare.

Toate persoanele implicate în agresiune şi care au suferit vătămări au refuzat îngrijirile medicale, precizează sursa citată.

