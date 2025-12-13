Live TV

Secret Santa, cel mai îndrăgit obicei de Crăciun. De unde a luat naștere tradiția de a oferi cadouri în secret

Secret Santa 2025. Foto Getty Images
Secret Santa 2025. Foto Getty Images
Ce înseamnă obiceiul Secret Santa Originea Secret Santa - între legendă și modernitate Cum a ajuns tradiția Secret Santa în România și în alte țări

Secret Santa s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cele mai răspândite obiceiuri de Crăciun din România, fiind practicat atât la locul de muncă, cât și în cercurile de prieteni sau în familie. Schimbul anonim de cadouri aduce, an de an, o atmosferă plină de bucurie, mister și apropiere între oameni. Deși adesea este perceput ca o tradiție modernă, obiceiul are rădăcini istorice vechi, iar evoluția sa la nivel internațional a contribuit decisiv la popularizarea și integrarea lui în numeroase culturi.

În esență, tradiția se remarcă prin simplitatea și accesibilitatea ei, combinând spiritul festiv al Crăciunului cu plăcerea surprizei și bucuria de a dărui.

Ce înseamnă obiceiul Secret Santa

Pe măsură ce se apropie Crăciunul, mulți oameni aleg să participe la tradiționalul joc „Secret Santa”, în care darurile sunt oferite anonim, păstrând farmecul surprizei. Dincolo de simplul gest de a dărui un cadou, acest obicei funcționează ca un adevărat ritual social, stimulând interacțiunea, empatia și consolidând relațiile dintre participanți într-un cadru festiv. Jocul încurajează atenția la detalii și grija față de preferințele celorlalți, transformând fiecare dar într-o expresie de respect și apreciere reciprocă.

Termenul „Secret Santa” provine din expresia englezească „Santa Claus”, adică Moș Crăciun, combinată cu ideea de secret, subliniind faptul că destinatarul nu știe cine i-a oferit darul.

Originea Secret Santa - între legendă și modernitate

Tradiția Secret Santa își are rădăcinile în vechile obiceiuri nordice de a oferi daruri în secret, când oamenii plasau cadouri la ușile vecinilor sau prietenilor, retrăgându-se discret pentru a păstra misterul. Aceste gesturi simple, dar pline de semnificație, simbolizau generozitatea și spiritul comunitar al sărbătorilor de iarnă.

În secolul XX, tradiția a fost adoptată în Statele Unite, unde comunitățile religioase și organizațiile filantropice au încurajat practica cadourilor oferite în anonimat. Un exemplu celebru al acestei tradiții moderne este Larry Dean Stewart, filantrop american, care timp de peste două decenii a oferit daruri și donații fără a-și dezvălui identitatea, inclusiv în urma unor tragedii, consolidând ideea că bucuria autentică a dăruirii provine din gestul în sine, nu din aprecierea publică.

Cum a ajuns tradiția Secret Santa în România și în alte țări

Secret Santa s-a integrat în tradițiile românești începând cu anii 2000, odată cu apariția companiilor multinaționale pe piață. În mediul corporativ, acest obicei era folosit ca activitate de team-building în perioada sărbătorilor, menită să apropie colegii într-un cadru relaxat și festiv. Pe măsură ce ideea a câștigat popularitate, tot mai mulți tineri au adoptat-o în licee, facultăți și grupuri de prieteni. Simplitatea regulilor și accesibilitatea cadourilor au făcut ca obiceiul să fie perfect adaptat pentru atmosfera festivă din luna decembrie.

În prezent, conceptul s-a extins și în cadrul familial, fiind folosit ca alternativă la schimbul clasic de cadouri, mai ales în familiile numeroase, acolo unde presiunea financiară poate fi mai mare. Astfel, fiecare participant oferă un singur cadou discret, reducând atât cheltuielile, cât și stresul cumpărăturilor, păstrând în același timp surpriza și spiritul ludic care fac această tradiție atât de apreciată.

Și în Irlanda tradiția este similară, fiind cunoscută sub denumirea de „Kris Kindle” sau „Kris Kringle”, termen derivat din „Christkindl”, adică „Copilul Iisus”.

De asemenea, în Germania, jocul poartă diferite denumiri, precum Weihnachtswichtel”, care înseamnă „spiriduș de Crăciun”, sau, în anumite regiuni, Engerl-Bengerl”. Chiar și în Israel există un obicei asemănător în perioada sărbătorii „Purim”, atunci când oamenii fac schimb de cadouri și daruri, păstrând elementul surprizei și al anonimatului.

Care sunt regulile „jocului” de Secret Santa

Regulile activității de Secret Santa sunt simple: Participanții își notează numele pe un bilețele, care se pliază și se introduce într-un bol, apoi toate sunt amestecate cu atenție. Fiecare persoană extrage un bilet, devenind astfel cel care va oferi cadoul anonim destinatarului ales. În prezent, mai ales în mediul profesional, multe grupuri folosesc metode digitale pentru a organiza Secret Santa. Participanții își introduc numele într-o aplicație sau platformă online, care alocă aleatoriu un destinatar. În aceste aplicații, fiecare persoană își poate nota inclusiv dorințele sau sugestiile pentru cadou, facilitând alegerea unui dar potrivit. 

Ce cadouri se oferă de Secret Santa

Alegerea cadourilor presupune găsirea unui echilibru între creativitate, utilitate și respectarea regulilor stabilite de grup. În general, se fixează un buget maxim, astfel încât darurile să fie accesibile și echitabile pentru toți participanții. Cadourile trebuie să fie neutre, adaptate contextului și menite să aducă bucurie, evitând obiectele personale sau intime. Printre cele mai frecvente cadouri se numără accesoriile de birou, căni cu mesaje amuzante, gadget-uri mici, obiecte decorative, cărți sau alte articole cu tematică festivă.

Secret Santa nu a fost adoptat în România doar ca un trend sezonier, ci ca o tradiție care răspunde unei nevoi sociale reale. În mijlocul agitației cotidiene, acest obicei aduce un moment de respiro și bucurie, întărește legăturile dintre oameni și creează amintiri memorabile. În plus, pune în prim-plan intenția și creativitatea în alegerea cadourilor, depășind competiția și valoarea materială, transformând fiecare gest într-o experiență autentică și plină de semnificație.

