Târgul de Crăciun din Brașov 2025: Unde vor fi amenajate cele trei locații festive

Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile duminică, 30 noiembrie, transformând centrul orașului într-un veritabil spectacol al sărbătorilor de iarnă. Până pe 11 ianuarie 2026, localnicii și turiștii pot să se bucure de atmosfera festivă completată de instalații tematice și activități dedicate tuturor vârstelor, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului.

Anul acesta, târgul va fi organizat în trei locații emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat, creând astfel un traseu festiv care va anima întreg centrul Brașovului.

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Brașov în 2025

Centrul Brașovului rămâne, și în această iarnă, principalul punct de atracție, urmând să fie împodobit cu instalații luminoase care vor transforma străzile și piețele într-un spectacol vizual de amploare. Întregul decor este conceput pentru a pune în valoare arhitectura istorică și clădirile emblematice ale orașului, contribuind la o atmosferă festivă distinctă.

În acest an, Aleea de Sub Tâmpa va beneficia de un concept decorativ reinterpretat, fiind transformată într-un traseu special conceput pentru a pune în valoare elementele vizuale ale sărbătorilor. De-a lungul aleii vor fi amplasate figurine de mari dimensiuni, care vor oferi zonei un aspect spectaculos și ușor recognoscibil.

Tradiția rămâne un element central al târgului. Meșteșugarii și producătorii locali își vor prezenta și anul acesta creațiile, contribuind la valorificarea patrimoniului cultural al Brașovului, în timp ce decorul general va integra și elemente moderne, adaptate tendințelor actuale.

Moș Crăciun ajunge în Piața Sfatului

Unul dintre momentele mult așteptate este sosirea lui Moș Crăciun. În perioada 17-23 decembrie 2025, acesta va fi prezent în cadrul târgului, oferindu-le celor mici prilejul de a-i transmite dorințele și de a primi mici daruri simbolice. Autobuzul său tematic va străbate zona evenimentului, devenind una dintre atracțiile care vor completa atmosfera festivă. Programul ediției din acest an va cuprinde și concerte tematice, seri dedicate colindelor românești, precum și momente artistice susținute de coruri și interpreți locali.

Un brad natural de 31 de metri în centrul orașului

Bradul natural din Piața Sfatului, înalt de 31 de metri și cu o greutate de aproximativ 11 tone, va fi unul dintre principalele puncte de atracție ale Târgului de Crăciun 2025. Împodobit cu sute de lumini și ornamente atent selectate pentru a reda spiritul tradițional al sărbătorilor, bradul va transforma centrul Brașovului într-un adevărat spectacol vizual.

Târgul va fi deschis de luni până vineri între orele 14:00 și 22:00, iar în weekenduri și în zilele de sărbătoare programul va fi prelungit, între 10:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, zona dedicată Food & Drinks (mâncare și băuturi) va funcționa până la ora 01:00, oferind vizitatorilor posibilitatea de a întâmpina Revelionul în atmosfera festivă a târgului.

