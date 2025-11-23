Live TV

Târgul de Crăciun din Brașov 2025: Unde vor fi amenajate cele trei locații festive

Data actualizării: Data publicării:
Târgul de Crăciun din Brașov. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Brașov. Foto Getty Images
Din articol
Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Brașov în 2025

Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile duminică, 30 noiembrie, transformând centrul orașului într-un veritabil spectacol al sărbătorilor de iarnă. Până pe 11 ianuarie 2026, localnicii și turiștii pot să se bucure de atmosfera festivă completată de instalații tematice și activități dedicate tuturor vârstelor, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului.

Anul acesta, târgul va fi organizat în trei locații emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat, creând astfel un traseu festiv care va anima întreg centrul Brașovului.

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Brașov în 2025

Centrul Brașovului rămâne, și în această iarnă, principalul punct de atracție, urmând să fie împodobit cu instalații luminoase care vor transforma străzile și piețele într-un spectacol vizual de amploare. Întregul decor este conceput pentru a pune în valoare arhitectura istorică și clădirile emblematice ale orașului, contribuind la o atmosferă festivă distinctă.

În acest an, Aleea de Sub Tâmpa va beneficia de un concept decorativ reinterpretat, fiind transformată într-un traseu special conceput pentru a pune în valoare elementele vizuale ale sărbătorilor. De-a lungul aleii vor fi amplasate figurine de mari dimensiuni, care vor oferi zonei un aspect spectaculos și ușor recognoscibil.

Tradiția rămâne un element central al târgului. Meșteșugarii și producătorii locali își vor prezenta și anul acesta creațiile, contribuind la valorificarea patrimoniului cultural al Brașovului, în timp ce decorul general va integra și elemente moderne, adaptate tendințelor actuale.

Moș Crăciun ajunge în Piața Sfatului

Unul dintre momentele mult așteptate este sosirea lui Moș Crăciun. În perioada 17-23 decembrie 2025, acesta va fi prezent în cadrul târgului, oferindu-le celor mici prilejul de a-i transmite dorințele și de a primi mici daruri simbolice. Autobuzul său tematic va străbate zona evenimentului, devenind una dintre atracțiile care vor completa atmosfera festivă. Programul ediției din acest an va cuprinde și concerte tematice, seri dedicate colindelor românești, precum și momente artistice susținute de coruri și interpreți locali.

Un brad natural de 31 de metri în centrul orașului

Bradul natural din Piața Sfatului, înalt de 31 de metri și cu o greutate de aproximativ 11 tone, va fi unul dintre principalele puncte de atracție ale Târgului de Crăciun 2025. Împodobit cu sute de lumini și ornamente atent selectate pentru a reda spiritul tradițional al sărbătorilor, bradul va transforma centrul Brașovului într-un adevărat spectacol vizual.

Târgul va fi deschis de luni până vineri între orele 14:00 și 22:00, iar în weekenduri și în zilele de sărbătoare programul va fi prelungit, între 10:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, zona dedicată Food & Drinks (mâncare și băuturi) va funcționa până la ora 01:00, oferind vizitatorilor posibilitatea de a întâmpina Revelionul în atmosfera festivă a târgului.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
2
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
3
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
5
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Digi Sport
Olandezii "au luat foc": Dennis Man, huiduit la fiecare atingere de balon! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jandarmi pe strada
Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte din zona Brașov, salvaţi de jandarmi
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca. Foto Getty Images
Se deschide Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025: Două locații festive au fost amenajate în centrul orașului
Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Foto Getty Images
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
Ultimele știri
Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are...
Fanatik.ro
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, deranjat de dialogul cu Vali Moraru: „Dacă nu vrei să înțelegi un om supărat, hai să fiți...
Adevărul
Primăria care are de restituit 12 milioane lei, bani europeni, stă cu mâna întinsă. „Altfel punem lacătul pe...
Playtech
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...