Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Un bărbat a fost scos din apă cu forța și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Aceasta, în condițiile în care este arborat steagul roșu în stațiunile din sudul litoralului. Bărbatul a fost amendat și cu 2.500 de lei.

Incidentul s-a petrecut în această dimineață pe o plajă din stațiunea Venus, unde este arborat steagul roșu. Salvamarii au cerut sprijinul jandarmilor pentru că un turist a refuzat solicitările repetate ale salvamarilor să iasă din apă. Oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze, deoarece devenise recalcitrant și nu a vrut să se legitimeze.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani, din București, care în cele din urmă a fost amendat cu 2.500 lei – 1.000 de lei pentru că a ignorat steagul roșu și 1.500 de lei pentru că fost agresiv și a refuzat să se legitimeze.

Astăzi, pe litoral, vântul s-a intensificat și salvamarii au arborat steagul roșu în Costinești, în Neptun, în Olimp, în Venus, Cap Aurora, Saturn și Mangalia. Marea este agitată, la mal se formează valuri, iar curenții sunt puternici.

În județul Constanța este în vigoare un cod galben de vânt, iar meteorologii spun că la rafală vântul poate atinge viteze de 50 până la 70 kilometri pe oră.

„Sunt inconștienți. Valurile astea sunt foarte puternice, în momentul în care steagul roșu e arborat. Valurile sunt foarte periculoase, nu suntem nebuni, nu suntem puși degeaba aici. Să nu depășească undeva la 3 trei de mal. Ar trebui să fie cât la mai la mal, pentru că curenții sunt foarte puternici și oricând ar putea să-i tragă în larg”, avertizează un salvamar.

Editor : M.B.