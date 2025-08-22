Live TV

Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Data actualizării: Data publicării:
litoral
Foto: Digi24

Un bărbat a fost scos din apă cu forța și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Aceasta, în condițiile în care este arborat steagul roșu în stațiunile din sudul litoralului. Bărbatul a fost amendat și cu 2.500 de lei.

Incidentul s-a petrecut în această dimineață pe o plajă din stațiunea Venus, unde este arborat steagul roșu. Salvamarii au cerut sprijinul jandarmilor pentru că un turist a refuzat solicitările repetate ale salvamarilor să iasă din apă. Oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze, deoarece devenise recalcitrant și nu a vrut să se legitimeze.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani, din București, care în cele din urmă a fost amendat cu 2.500 lei – 1.000 de lei pentru că a ignorat steagul roșu și 1.500 de lei pentru că fost agresiv și a refuzat să se legitimeze.

Astăzi, pe litoral, vântul s-a intensificat și salvamarii au arborat steagul roșu în Costinești, în Neptun, în Olimp, în Venus, Cap Aurora, Saturn și Mangalia. Marea este agitată, la mal se formează valuri, iar curenții sunt puternici.

În județul Constanța este în vigoare un cod galben de vânt, iar meteorologii spun că la rafală vântul poate atinge viteze de 50 până la 70 kilometri pe oră.
„Sunt inconștienți. Valurile astea sunt foarte puternice, în momentul în care steagul roșu e arborat. Valurile sunt foarte periculoase, nu suntem nebuni, nu suntem puși degeaba aici. Să nu depășească undeva la 3 trei de mal. Ar trebui să fie cât la mai la mal, pentru că curenții sunt foarte puternici și oricând ar putea să-i tragă în larg”, avertizează un salvamar.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digi Sport
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul mangaliei
Primarul Mangaliei, care îi certa pe români că merg la mall, își...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am...
metrou piata victoriei
Scumpirea biletelor comune metrou-STB a fost publicată în Monitorul...
radu miruta la o sedinta
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu...
Ultimele știri
Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online. Sunt vizate 200 de firme vizate și bunuri vândute de 200 de milioane de lei
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat anul acesta
Cutremur în România, vineri după-amiază
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jandarmi si oamani pe plaja
Alertă pe litoralul românesc: salvamarii au arborat steagul roșu. Jandarmii patrulează pe plajă
Pericol pe litoralul românesc: a fost arborat steagul roșu. Un turist a murit înecat la Jupiter
salvare
Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi
copii cu fete blorate
Doi copii din Mizil care nu au mai vrut să stea în vacanță la bunici au plecat în toiul nopții spre casă. Unde i-au găsit jandarmii
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost...
Adevărul
Cifrele care arată că Rusia este departe de a fi câștigătoare pe câmpul de luptă. Partea ucraineană a hărții
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Incredibil ce a cerut avocata bărbatului care-i hărțuiește pe Andra și Cătălin Măruță. Vedetele au obținut...
Digi Sport
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu...
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Tily Niculae a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Merg mai departe cu demnitate, cu sufletul...
Digi World
Un nou test de sânge, rezultate promițătoare în depistarea precoce a șase tipuri de cancer. Ce se analizează...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit momentul special: „Să împlinim...