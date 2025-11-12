Un bărbat a fost găsit mort în locuința sa, într-un bloc din Alba Iulia, după ce vecinii au simțit un puternic miros de gaz pe casa scării. Aceștia au sunat la 112, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Incidentul s-a petrecut într-un bloc din Alba Iulia, iar vecinii au fost cei care au alertat autoritățile după ce au simțit un miros puternic de gaz pe casa scării.

Imediat după au intervenit pompierii, un echipaj SMURD și reprezentanți ai companiei de distribuție a gazului.

Ca măsură de siguranță, alimentarea cu gaz a blocului a fost oprită, iar spațiile comune au fost ventilate.

În timpul verificărilor, pompierii au fost nevoiți să forțeze ușa unui apartament, unde au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de aproximativ 45 de ani.

Măsurătorile efectuate de specialiști nu au indicat scăpări de gaz în apartament sau pe casa scării, dar au identificat o pierdere minoră la o conductă între etajele trei și patru, motiv pentru care coloana principală a fost sigilată.

Deocamdată nu este cunoscută cauza decesului bărbatului, fiind posibilă intoxicația cu gaz. Aceasta urmează să fie stabilită de autorități.



Editor : C.S.