Mesajul Ucrainei la evenimentul găzduit de Nicușor Dan la Erevan: Rutele pentru gaz non-rusesc sunt „singura cale viabilă”

Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe, la evenimentul dedicat Coridorului Vertical de Gaze, găzduit de președintele României. Sursa foto: x.com/andrii_sybiha

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a afirmat că energia a devenit o chestiune de securitate și reziliență geopolitică, într-un mesaj publicat luni pe platforma X după participarea la un eveniment dedicat Coridorului Vertical de Gaze, găzduit de președintele României, Nicușor Dan, în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

„Energia nu mai este doar despre economie, este despre securitate și reziliență geopolitică”, a transmis oficialul ucrainean, subliniind importanța strategică a proiectului.

Potrivit acestuia, „Coridorul Vertical de Gaze nu este doar o inițiativă economică sau politică. În realitățile actuale, este un proiect strategic pentru securitatea Europei”, iar rutele pentru gaz non-rusesc „nu sunt alternative, ci sunt singura cale viabilă de urmat”.

Sîbiha a amintit că Ucraina s-a alăturat Coridorului în 2024 și lucrează împreună cu partenerii pentru a-i valorifica potențialul, evidențiind avantajele pe care le aduce: „Ucraina aduce atuuri unice, unul dintre cele mai mari sisteme de transport al gazelor din Europa și cele mai mari facilități de stocare subterană a gazelor de pe continent, cu o capacitate de 31 de miliarde de metri cubi”, ceea ce poziționează țara ca un pilon important al rezilienței energetice europene.

Oficialul ucrainean a avertizat însă că infrastructura energetică trebuie protejată, în contextul în care „Rusia continuă să folosească energia ca armă, prin crearea de dependențe și prin atacuri asupra infrastructurii critice”, subliniind că „fără protecție, nu există securitate energetică reală”, iar apărarea antiaeriană a devenit o componentă esențială a politicii energetice.

Evenimentul a fost găzduit de Nicușor Dan în marja reuniunii Comunității Politice Europene de la Erevan, unde lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Republica Moldova și Ucraina au discutat despre rolul Coridorului Vertical de Gaze în consolidarea securității energetice regionale.

„Am agreat cu toții că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică”, a transmis președintele României.

Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din întreaga Europă și are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică, în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și de tensiunile geopolitice din regiune.

