Video Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Este așteptată reacția Iranului

Rezervoare Pars
Rezervoarele de gaz și rafinărie de la Pars au mai fost lovite de Israel și în 2014. Foto: Profimedia

Imensul zăcământ de gaze Pars din Iran a fost lovit miercuri, fiind primele atacuri raportate asupra infrastructurii energetice iraniene din Golful Persic în timpul războiului dus de SUA şi Israel împotriva Teheranului, o escaladare majoră ce a determinat regimul islamic să-şi avertizeze vecinii să-şi evacueze instalaţiile energetice, relatează Reuters.

 

Pars este sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul de-a lungul Golfului, informează News.ro.

Agenţia de ştiri iraniană Fars a relatat că rezervoarele de gaze şi părţi ale unei rafinării au fost lovite, muncitorii au fost evacuaţi într-un loc sigur, iar echipele de urgenţă încercau să stingă un incendiu.

Atacul a fost larg mediatizat în presa israeliană ca fiind efectuat de Israel cu acordul Statelor Unite. Armata israeliană nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Qatarul, un aliat apropiat al SUA care găzduieşte cea mai mare bază aeriană americană din regiune, a calificat incidentul drept un atac israelian, fără a menţiona vreun rol al SUA. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a calificat incidentul drept o escaladare „periculoasă şi iresponsabilă” care pune în pericol securitatea energetică globală.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au cerut rapid Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite şi Qatarului să evacueze mai multe instalaţii energetice.

SUA şi Israelul s-au abţinut anterior să vizeze instalaţiile de producţie energetică ale Iranului din Golf, o mişcare ce ar putea atrage represalii împotriva altor producători şi ar îngreuna redresarea pieţelor globale după ceea ce a fost deja cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu energie din istorie.

