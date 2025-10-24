Live TV

Video Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită”

Data publicării:
tevi gaze
Specialiștii atrag atenția că multe locuințe nu respectă normele de siguranță. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După explozia din Rahova de acum o săptămână, firmele care efectuează revizii la instalațiile de gaze sunt asaltate de cereri. Proprietarii se programează pe luni de zile, iar mulți descoperă că instalațiile lor nu sunt conforme: țevile sunt acoperite, lipsesc senzorii de gaz sau aceștia nu sunt funcționali.

Explozia devastatoare din Rahova a stârnit un val de panică și responsabilitate printre locuitorii din București și din alte orașe. Companiile care efectuează verificări și revizii la instalațiile de gaze spun că, în ultima săptămână, numărul solicitărilor a crescut cu 20-30%.

„Într-adevăr, în aceste zile au crescut solicitările, undeva cu 20-30% după acest incident nefericit”, a declarat Florin Petra, managerul unei firme specializate în revizii de gaz.

Specialiștii atrag atenția că multe locuințe nu respectă normele de siguranță. Țevile de gaz sunt adesea acoperite cu rigips sau mobilier, iar senzorii de detecție fie lipsesc, fie sunt scoși din priză.

„Gazul metan se duce în partea de sus, nu coboară. Țeava de gaz trebuie să fie liberă și neobturată de nimic. Dacă este mascată, în caz de scurgere, gazul se acumulează în partea superioară, iar locatarii nu mai simt mirosul”, a explicat un expert în instalații de gaze.

Florin Petra subliniază că toți beneficiarii trebuie „să respecte proiectul care a fost efectuat pentru acea locuință sau destinație”, în conformitate cu normele legale.

„Sunt niște normative clare. Dacă țevile sunt acoperite, iar există o scăpare de gaz, se poate acumula și beneficiarul nu va identifica mirosul. Este o posibilă problemă gravă”, a avertizat acesta.

Un alt aspect frecvent întâlnit la controale este cel al senzorilor de gaz neutilizați. „Senzorii există, sunt funcționali, dar mulți sunt scoși din priză. Probabil oamenii nu au fost instruiți, au folosit priza pentru altceva. Colegii mei le explică acum cât de important este să îi țină conectați, mai ales după acest incident. Mulți ne sună și întreabă cum să-i testeze, dacă funcționează. Oamenii au început să înțeleagă că e vorba de siguranța lor”, a spus Petra.

Autoritățile și specialiștii recomandă verificarea instalației de gaze trebuie făcută, conform legislației în vigoare, o dată la doi ani, iar revizia completă o dată la zece ani sau după un incident.

Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...