Live TV

Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru miros de gaz cu o zi înainte de tragedie

Data actualizării: Data publicării:
Explozie în Rahova.
Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana
Din articol
Cronologia evenimentelor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a prezentat, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, soldată cu trei morți și 15 răniți, a avut loc vineri dimineață, la ora 09:08. Potrivit IGSU, existase un apel la 112 încă din ziua precedentă, pentru un miros puternic de gaz în același imobil.

Potrivit documentelor operative ale structurilor MAI, existase un apel la 112 încă din dimineața zilei de joi, 16 octombrie, pentru miros puternic de gaz în același imobil. Un echipaj ISUBIF s-a deplasat la fața locului, a confirmat sesizarea și a oprit alimentarea cu gaze, solicitând intervenția echipelor operatorului de distribuție.

Cronologia evenimentelor

16 octombrie 2025, ora 08:22: A fost înregistrat un apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un miros puternic de gaz în blocul de pe Calea Rahovei.

16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj al ISU București-Ilfov a ajuns la fața locului, a confirmat mirosul de gaz și a întrerupt alimentarea. Pompierii au rămas în zonă până la sosirea echipei operatorului de distribuție, pentru asigurarea măsurilor de siguranță.

16 octombrie 2025 – 17 octombrie 2025, ora 09:08: În acest interval nu au mai fost primite alte apeluri la 112 privind eventuale probleme la același imobil.

17 octombrie 2025, ora 09:08: S-a produs explozia care a distrus mai multe apartamente și a provocat victime multiple.

Citește și: Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova. Primele imagini din interiorul clădirii

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că, în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, funcționează un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie și care, pentru moment, nu pot reveni în locuințe din cauza riscului legat de stabilitatea construcției.

„În gestionarea centrului beneficiem de sprijinul DGASMB, DGASPC Sector 5, Crucii Roșii, Fundației World Vision și organizației Salvați Copiii. Persoanele implicate au fost înregistrate și, cu sprijinul autorităților, vor beneficia de cazare pentru următoarea perioadă, precum și de alimente și medicamente, acolo unde este cazul”, au transmis pompierii.

De asemenea, în centru sunt prezenți psihologi ai IGSU și ISU București-Ilfov, care oferă suport psihologic și emoțional persoanelor direct afectate, dar și aparținătorilor victimelor.

Totodată, pentru cei afectați a fost pus la dispoziție numărul de telefon 021.9524 – linia DGASPC pentru urgențe sociale.

Citește și: Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie
3
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
Vladimir Putin Donald Trump
Momentul din timpul întâlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a...
Ultimele știri
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă
Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri în urma unei intervenții neautorizate
ambulanta smurd
Accident grav în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime, la spital
stelian bujudveanu
Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
bogdan ivan
Ministrul Energiei cere anchete după explozia la blocul din Rahova: „Rămâne de văzut dacă o a treia parte a eliminat acel sigiliu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu