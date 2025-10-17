Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru miros de gaz cu o zi înainte de tragedie

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a prezentat, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, soldată cu trei morți și 15 răniți, a avut loc vineri dimineață, la ora 09:08. Potrivit IGSU, existase un apel la 112 încă din ziua precedentă, pentru un miros puternic de gaz în același imobil.

Potrivit documentelor operative ale structurilor MAI, existase un apel la 112 încă din dimineața zilei de joi, 16 octombrie, pentru miros puternic de gaz în același imobil. Un echipaj ISUBIF s-a deplasat la fața locului, a confirmat sesizarea și a oprit alimentarea cu gaze, solicitând intervenția echipelor operatorului de distribuție.

Cronologia evenimentelor

16 octombrie 2025, ora 08:22: A fost înregistrat un apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un miros puternic de gaz în blocul de pe Calea Rahovei.

16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj al ISU București-Ilfov a ajuns la fața locului, a confirmat mirosul de gaz și a întrerupt alimentarea. Pompierii au rămas în zonă până la sosirea echipei operatorului de distribuție, pentru asigurarea măsurilor de siguranță.

16 octombrie 2025 – 17 octombrie 2025, ora 09:08: În acest interval nu au mai fost primite alte apeluri la 112 privind eventuale probleme la același imobil.

17 octombrie 2025, ora 09:08: S-a produs explozia care a distrus mai multe apartamente și a provocat victime multiple.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că, în incinta Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, funcționează un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie și care, pentru moment, nu pot reveni în locuințe din cauza riscului legat de stabilitatea construcției.

„În gestionarea centrului beneficiem de sprijinul DGASMB, DGASPC Sector 5, Crucii Roșii, Fundației World Vision și organizației Salvați Copiii. Persoanele implicate au fost înregistrate și, cu sprijinul autorităților, vor beneficia de cazare pentru următoarea perioadă, precum și de alimente și medicamente, acolo unde este cazul”, au transmis pompierii.

De asemenea, în centru sunt prezenți psihologi ai IGSU și ISU București-Ilfov, care oferă suport psihologic și emoțional persoanelor direct afectate, dar și aparținătorilor victimelor.

Totodată, pentru cei afectați a fost pus la dispoziție numărul de telefon 021.9524 – linia DGASPC pentru urgențe sociale.

