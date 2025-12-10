VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav Data publicării: 10.12.2025 08:28 Foto: ISU Bihor Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie, din cauza unei explozii provocate de o butelie. Incidentul grav a avut loc la etajul întâi al unui bloc din Aleșd, județul Bihor. Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare” Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale Comentariul lui Nicușor Dan despre scandalul PSD-USR Ce spune Nicușor Dan despre capabilitatea României de a doborî drone rusești Portretul alegătorului AUR, în viziunea lui Nicușor Dan „E mai important mandatul decât votul”. Ce spune Nicușor Dan după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova Din primele informații, femeia rănită a fost proiectată din casă, în urma exploziei. Are arsuri grave pe 40% din corp.În imaginile publicate în presa locală se vede că balconul și un perete al apartamentului au dispărut.Pompierii au evacuat toți locatarii blocului și au oprit electricitatea, până când pericolul a fost îndepărtat. Editor : M.B. Etichete: victima bihor explozie butelie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în... 2 Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de... 3 Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au... 4 Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur... 5 Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...