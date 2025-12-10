Live TV

VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav

Data publicării:
balcon isu bihor
Foto: ISU Bihor

Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie, din cauza unei explozii provocate de o butelie. Incidentul grav a avut loc la etajul întâi al unui bloc din Aleșd, județul Bihor.

Din primele informații, femeia rănită a fost proiectată din casă, în urma exploziei. Are arsuri grave pe 40% din corp.

În imaginile publicate în presa locală se vede că balconul și un perete al apartamentului au dispărut.

Pompierii au evacuat toți locatarii blocului și au oprit electricitatea, până când pericolul a fost îndepărtat.

Editor : M.B.

