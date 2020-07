,,Nu mi se oxigenează sângele” - este argumentul folosit frecvent de cei care nu vor să poarte mască nici măcar în spații închise. Cercetătorul Cristian Presură a făcut un experiment: a purtat 6 ore două măști, una peste alta. A mers pe jos, cu bicicleta, a fost chiar și la sală. Concluzia: saturația în oxigen a sângelui nu a scăzut. Mai cade astfel un mit născut în timul pandemiei de coronavirus.

Fizicianul a purtat o mască refolosibilă și una de unică folosință, cu 3 straturi, pe timpul celor 6 ore. Saturația a variat înte 97-98%, în condițiile în care ea trebuie să fie peste 94%.

La finalul experimentului, și-a pus 10 măști de unică folosință, dar saturația oxigenului a rămas tot la 98%.

Presură a explicat la Digi24 de ce sângele se oxigenează în continuare și atunci când purtăm mască.

„Este o explicație: numărul de molecule de oxigen. În aerul pe care il inspiram, avem cam 20% molecule de oxigen. Înseamnă că 20 de molecule sunt de oxigen. Când inspirăm, oprim 4 molecule și aerul pe care îl expiram are concentrație de 16%. Înseamnă că acea concentrație de sub mască variază între 16 și 20%. Noi avem nevoie de 4 molecule. Acolo sunt între 16 și 20. Corpul are de unde să ia oxigen. În realittate, valoarea e foarte aproape de oxigen. Oxigenul trece prin mască, luăm foarte mult aer din afară și atunci concentrația e foarte aproape de 20%. Ca să-i liniștim pe toți, chiar dacă concentrația ar fi fost de 18%, e echivalent cu a respira la 1000 de metri altitudine, unde putem respira lejer și unde saturația oxigenului nu scade”, a explicat el.

Printre cei care au invocat argumentul oxigenării sângelui este și parlamentarul Cătălin Rădulescu, absolvent de medicină, care a fost amendat pentru că nu a purtat mască într-o benzinărie. Deputatul i-a jignit, de asemenea, pe polițiști.