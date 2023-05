Experiment Digi24. Un cântar stricat de la Vama Borș 2 arată diferențe de până la o tonă la încărcătura tirurilor

Transportatorii români care ies cu tirurile prin Vama Borș 2 reclamă că primesc amenzi uriașe din cauza unei erori. Susțin că mașinile ar trece peste un cântar stricat. Diferența ar fi chiar și de aproape o tonă, în unele cazuri.

Pe lângă obișnuitele cozi, șoferii de tir care ies din țară prin Borș se confruntă cu o nouă problemă. Este vorba despre erorile de cântărire ale cântarelor din Borș 2 și Borș 1, diferențele ajung și la 750 de kg.

Un tir poate să circule pe șoselele din România cu o greutate totală de 40 de tone. Tot ce depășește înseamnă sancțiune, iar amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei.

Transportator: "Cântarul din Borș 2 are erori de 7-800 de kilograme, până la o tonă, față de cântarul din Borș 1 și alte cântare autorizate. Am primit proces verbal de amendă în data de 3 mai și am trei cântăriri, toate autorizate, în aceeași dată, cu același camion, cu același nivel de combustibil. În Borș 2 era 40,48 tone, pe alt cântar am avut 39.70 și un pic mai puțin am avut pe Borș 1."

Ca să se convingă de erorile măsurătorilor la cântarul CNAIR, o echipă Digi24 a făcut un experiment și s-a urcat în cabina unui tir încărcat cu zahăr, care se îndrepta spre Slovenia:

Doresc să cântăresc mașina și vin înapoi, pe care să îl folosesc, pe ăsta sau pe cel de intrare în țară?

Mergeți și vorbiți cu băieții.

Vă las un act, ceva?

Lăsați buletinul și cele două taloane.

După cântărire în Borș 1, masa totală măsurată a fost de 38.06 tone, în timp ce în Borș 2, la diferență de nici o oră, același tir, cu aceeași încărcătură, a avut cu 760 de kilograme în plus. De data aceasta, șoferul a scăpat fără amendă, însă alți colegi de-ai săi nu au fost la fel de norocoși.

Transportator: "Amenda primită de noi este de 10.000 de lei. Cu siguranță că o să contestăm pentru că avem toate dovezile care să ne apere."

Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții companiei de infrastructură spun că au scos din funcțiune un cântar cu probleme de la vama Borș2, în urma numeroaselor sesizări primite de la șoferi. În plus, ca urmare a experimentului Digi24, șeful CNAIR a cerut verificări cu privire la erorile din punctele de măsurare.

"Având în vedere că "experimentul" prezentat de jurnalistul Digi24 este unul singular, considerăm că acesta a fost efectuat cu intenția de a demonstra că rezultatele cântăririlor efectuate în cele două ACI din PTF sunt în defavoarea operatorilor de transport. Menționăm că la sesizările primite din partea transportatorilor, CNAIR SA a luat măsura de a scoate din funcțiune instalația de cântărire din ACI Borș II, amplasata pe sensul de ieșire – partea stângă, în sensul de mers, urmând ca aceasta să fie verificată din punct de vedere metrologic", a transmis CNAIR.

