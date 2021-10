Florin Cîțu i-a demis pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța și pe șeful ANMCS

Premierul Florin Cîțu anunță că i-a demis pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța și pe șeful Agenției Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate, ca urmare a incendiului în urma căruia au murit șapte oameni. Cîțu spune și că „cei care nu au pregătit valul 4 vor plăti”. Premierul le-a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.



„Condoleanțe familiilor îndoliate. Am ținut în permanență legătură cu autoritățile pentru a ne asigura că pacienții sunt transferați la spitalele din zonă. Este de neacceptat că se întâmplă astfel de tragedii în spitalele din România și este o realitate pe care, începând din acest an, încercăm s-o modificăm după 30 de ani de zile în care nu s-a făcut aproape nimic în sistemul de sănătate din România.

În ceea ce privește cazul incendiului, nu mă voi pronunța, așteptăm informațiile și vom vedea exact ce s-a întâmplat. Așa cum am cerut Ministerului Sănătății acum câteva luni să pregătească valul 4, am cerut acea anchetă, în acest moment e important ca Ministerul Sănătății să vadă care sunt soluțiile pe termen scurt ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Stim foarte bine că este o presiune pe sistemul medical în această perioadă și așteptăm măsurile ca această presiune să fie redusă.

Aștept răspunsul de la specialiști dacă această tragedie putea să fie evitată. E important ca tot ce avem în PNRR să fie implementat pentru a avea o infrastructură modernă. Am cerut acea anchetă la MS, voi avea rezultatele în weekend sau luni și le voi prezenta. Deja știm că am intrat în valul 4 fără paturi suficiente, vedem că nici secțiile nu au fost pregătite.

Am luat două decizii, l-am sunat pe primarul Vergil Chițac și am cerut să o demită pe managerul spitalul, am semnat ordinul prin care l-am demis pe șeful ANMCS care de când a intrat în funcție nu a mai făcut nicio evaluare. La spital avem mai multe nereguli”, a spus Florin Cîțu.

Stela Halchidis, managerul demis al Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța a obținut această funcție în urmă cu 12 ani, când primarul Constanței era Radu Mazăre.

Editor : Adrian Dumitru