Ploile torențiale și vijeliile au provocat probleme în mai multe județe din țară, luni după-amiază. Zeci de locuințe și subsoluri au fost inundate în Sibiu și Sălaj, un copac s-a prăbușit peste un autoturism, iar în Harghita peste 1.100 de consumatori au rămas fără energie electrică, după ce un arbore a căzut peste liniile de alimentare.

Locuințe inundate și copaci doborâți de furtună în Sibiu

În județul Sibiu, pompierii au primit 59 de solicitări pentru evacuarea apei din subsoluri și gospodării, toate din municipiul Sibiu, după o ploaie torențială produsă în contextul codului portocaliu de vreme severă emis de Administrația Națională de Meteorologie.

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Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, inițial au intervenit peste 30 de pompieri cu 12 autospeciale și motopompe în 12 locații, însă amploarea situației a impus suplimentarea forțelor.

În jurul orei 18:00, peste 50 de pompieri acționau cu 15 autospeciale dotate cu motopompe pentru evacuarea apei de pe mai multe străzi din oraș, printre care Ștefan cel Mare, Revoluției, Someșului, Mărăști, Argeșului și Bulevardul Victoriei.

Tot în Sibiu, pompierii au fost chemați să intervină și pe strada Gorăslău, unde un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste un autoturism.

Peste 1.100 de oameni au rămas fără curent în Harghita

În Harghita, vremea severă a provocat probleme în rețeaua electrică. Peste 1.100 de consumatori din mai multe localități au rămas fără energie electrică după ce un copac a căzut peste liniile de alimentare.

Conform Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita, avaria a afectat 22 de posturi de transformare din localitățile Vărșag, Șicasău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban, lăsând fără curent 1.136 de utilizatori.

Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii și reluarea alimentării cu energie electrică.

Gospodării inundate și mesaje RO-ALERT în Sălaj

Și în județul Sălaj, pompierii au fost mobilizați în mai multe localități pentru evacuarea apei din gospodării afectate de ploile abundente.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj, intervențiile au avut loc în Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău, după ce autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT privind fenomene meteo periculoase.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare și să nu traverseze drumuri acoperite de apă.

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Editor : Ș.A.