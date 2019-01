Gabriela Firea trimite corpul de control la Apa Nova. Anunțul făcut de Primarul Capitalei

Primarul Gabriela Firea a anunțat, joi, că va trimite corpul de control la Apa Nova, pentru a verifica dacă apa furnizată bucureștenilor este sau nu potabilă. Miercuri, Apa Nova și Ministerul Sănătății s-au contrazis în declarații și i-au sfătuit pe locuitori ba că pot bea liniștiți apă de la robinet, ba că apa nu este recomandată nici măcar pentru duș.

„Azi vor veni rezultatele din laborator. Am dat o dispoziție ca reprezentanții corpului de control al primarului general să înceapă o verificare a celor întâmplate. AMRSP va face propria evaluare. Am și eu întrebări ca orice cetățean, cine a poluat râul Argeș, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns să regleze apa cu clor, de ce nu am fost informați așa cum prevede protocoalele”, a declarat primarul Gabriela Firea la începutul ședinței de Consiliu General de joi.

Apa Nova a anunțat rezultatele analizelor apei de la robinet

Compania Apa Nova a anunţat joi dimineaţă că rezultatele analizelor din ultimele ore reconfirmă şi atestă calitatea şi potabilitatea apei în Bucureşti, iar concentraţia de clor rezidual este în limitele admise.

„În spiritul valorii de bază care guvernează compania noastră şi anume responsabilitate faţă de client, Apa Nova Bucureşti a suplimentat, începând cu seara zilei de 30.01.2019, numărul şi frecvenţa analizelor privind indicatorii de calitate a apei potabile în sectoarele 5 şi 6. Astfel, rezultatele analizelor efectuate în ultimele ore reconfirma şi atestă calitatea şi potabilitatea apei produsă şi distribuită de către compania Apa Nova consumatorilor din municipiul Bucureşti. Expertiza operatorului a permis punerea în aplicare a soluţiilor tehnice necesare pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a furnizării serviciului de apă potabilă”, anunţă compania.

De asemenea, reiau explicaţiile potrivit căror ca urmare a topirii bruşte a depunerilor de gheaţă şi zăpadă, a crescut concentraţia de amoniu din râul Argeş, acesta fiind una dintre cele doua surse apa brută folosită de către Apa Nova în procesul de producţie a apei potabile pentru capitală, iar Administraţia Naţională Apele Române nu a făcut nicio informare cu privire la o poluare cu amoniu pe râul Argeş.

"Din preocuparea continuă a producătorului şi operatorului de apă potabilă pentru municipiului Bucureşti pentru calitatea serviciilor oferite, acesta a acţionat conform Bunei Practici Industriale pentru situaţii specifice, prin creşterea dozei de clor în procesul de tratare în limita necesară, fără a depăşi limita maximă admisă. Efectul creşterii dozei de clor a condus la apariţia disconfortului organoleptic (gust şi miros) în câteva puncte din sectoarele 5 şi 6. Chiar dacă aceste măsuri au fost luate pentru a asigura furnizarea în condiţii de calitate şi siguranţă a apei potabile, operatorul îşi cere scuze consumatorilor săi care au resimţit acest disconfort", mai anunţă Apa Nova.

Contradicții intre ce spun Apa Nova și Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătăţii preciza miercuri seară că distribuitorul de apă potabilă pentru Bucureşti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesară în condiţiile în care marţi s-a produs o poluare cu amoniu pe râul Argeş, în urma topirii masive de zăpadă.

Ministerul menţiona că „rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul că, în toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual şi clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislaţia în vigoare” şi recomanda bucureştenilor ca, până la rezultatele definitive, apa din reţeaua publică să nu fie folosită pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală.

În replică, reprezentanţii Apa Nova afirmau că Administraţia Naţională Apele Române, care asigură la nivel naţional administrarea apelor de suprafaţă şi care furnizează apa brută pentru tratarea în scopul potabilizarii pentru Apa Nova, „nu a făcut nicio informare cu privire la poluarea cu amoniu pe râul Argeş”. „Apa Nova a informat cu o zi înainte, proactiv, administraţia Apele Române în legătură cu această situaţie„, susţineau aceştia.

