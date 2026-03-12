Live TV

Garda Naţională de Mediu anunţă că au fost găsite tone de deşeuri îngropate ilegal într-o arie de peste 5.000 de mp

Data publicării:
garda de mediu inquam octavganea
Foto: Onquam Photosv / Octav Ganea

Garda Naţională de Mediu anunţă că au fost găsite tone de deşeuri îngropate în Tamaşi, judeţul Bacău, în zonă fiind descoperită şi o exploatare ilegală de agregate minerale.

„Tone de deşeuri îngropate total ilegal, într-o arie de peste 5.000 de mp, în Tamaşi, judeţul Bacău. Este grav, este ilegal şi cine a făcut asta riscă amenzi de până la 200.000 de lei şi chiar pedeapsa cu închisoarea între 1 şi 5 ani! Deşeurile care plutesc nu au putut fi înglobate în materialul de umplutură (ambalaje din hârtie, carton, plastic, lemn, polistiren). În aceeaşi zonă, proverbialul colac peste pupăză, am descoperit o exploatare ilegală de agregate minerale. Materialul de umplutură pare a fi format din deşeuri provenite din demolări şi construcţii”, au arătat, joi, într-o postare pe Facebook, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Controlul a fost făcut în 11 martie.

„Acţiunea, proporţională cu gravitatea faptelor, a implicat cinci instituţii, cu oameni în teren la faţa locului, dar şi cercetări ulterioare, inclusiv la nivelul poliţiei economice, pentru depistarea celor care au patronat acest dezastru ecologic. La cum arată acum situaţia, există suspiciuni mari inclusiv pentru furt de agregate”, a precizat Garda de Mediu.

