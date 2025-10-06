Live TV

Giurgiu: O şoferiţă de 78 de ani, vinovată de producerea accidentului din Buturugeni, soldat cu cinci răniţi

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Poliţiştii rutieri giurgiuveni efectuează cercetări în urma accidentului rutier produs în localitatea Buturugeni, soldat cu cinci răniţi, după ce o şoferiţă de 78 de ani, din municipiul Bucureşti, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism.

"La data de 5 octombrie, în localitatea Buturugeni, judeţul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu mai multe victime. Din primele cercetări a reieşit faptul că o femeie, de 78 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism pe strada Măgurei din localitatea Buturugeni, la intersecţia cu DJ 412A nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, condus de către un bărbat, de 35 de ani, din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto, precum şi a patru pasageri, aflaţi în ambele autoturisme, cu vârste cuprinse între 14 şi 64 de ani", se arată, luni, într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu, scrie Agerpres.

Toate victimele au fost transportate la unităţi spitaliceşti din municipiul Bucureşti, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Potrivit IPJ Giurgiu, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și...
complexul energetic oltenia facebook ceo oltenia 18 07 2015
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care...
Sebastien Lecornu
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când...
Ultimele știri
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Ce este „Super Luna Recoltei”: Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie
Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina lovita de tren
Bărbat rănit după ce maşina în care se afla a fost lovită de tren la o trecere la nivel cu calea ferată
masini
O șoferiță a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru un tichet de parcare la mall. Ce amendă a primit
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Tânăr în comă, după un accident rutier în Corbu. Viața i-a fost salvată de telefonul mobil, care a apelat singur autoritățile
accident
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare
furt componente cfr marfa
Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
Eric Dane, despre boala incurabilă cu care a fost diagnosticat: „Voi lupta până la ultima suflare!” A fost...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Gary Oldman, la aproape 30 de ani de când a învins dependența de alcool. „Dacă nu renunțam, azi eram mort ori...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos