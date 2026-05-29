Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: bărbatul suspectat de dublă crimă ar fi avut legături cu un cult satanist

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei duble crime urmate de sinucidere în cazul celor trei persoane găsite moarte într-un apartament din Târgu Jiu, o femeie de 83 de ani și cei doi nepoți ai săi. Surse judiciare afirmă că bărbatul de 39 de ani, suspectat că și-ar fi ucis fratele și bunica, avea probleme psihice, iar unele tatuaje și obiecte găsite în locuință indică posibile preocupări legate de un cult satanist.

Principala ipoteză a anchetatorilor este că bărbatul de 39 de ani găsit mort, miercuri seară, într-o locuinţă din Târgu Jiu, alături de bunica şi de fratele său, şi-a atacat rudele cu o macetă, trupurile acestora fiind găsite cu numeroase semne de violenţă, scrie News.ro.



Crima ar fi avut loc pe fondul unor probleme psihice de care atacatorul suferea, iar tatuaje de pe corpul său, precum şi obiecte pe care acestea le deţinea, duc cu gândul la ideea că era adept al unui cult satanist, au confirmat, pentru News.ro, surse judiciare.



Bărbatul era tatuator, iar fratele său, cu un an mai mare, lucra la un magazin de cartier din Târgu Jiu. Bunica a fost cea care i-a crescut, iar în familie existau neînţelegeri de mulţi ani. Bunica declarase la Poliţie că, în urmă cu două luni, nepotul de 39 de ani îi adresase cuvinte jugnitoare, însă la acel moment femeia spunea că nu are probleme cu nepoţii săi, ci doar cu fiica sa.



Cei doi fraţi locuiau împreună cu bunica lor, iar mama lor, fiica femeii, în vârstă de 62 de ani, nu avea voie să se apropie de octogenară şi nici de casa acesteia, după ce bătrâna obţinuse un ordin de protecţie şi de evacuare din locuinţă.



Trupurile găsite după ce vecinii au alertat Poliţia erau măcelărite, procurorul care a făcut ancheta afirmând, de altfel, că nu a văzut, în cariera sa, asemenea scene.

Femeia de 83 de ani şi doi nepoţi ai săi, în vârstă de 39 şi 40 de ani, au fost găsiţi morţi, miercuri seară, într-un apartament din Târgu Jiu, cu urme de violenţă pe corp. Autorităţile au fost alertate de un reprezentant al asociaţiei de locatari a unui bloc de pe strada Olari din municipiul Târgu Jiu, care a anunţat că femeia nu poate fi contactată.

