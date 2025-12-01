Live TV

Grenadă ofensivă funcțională, descoperită într-o pădure din Botoșani de un pasionat de detecții metalice

Data publicării:
grenada
Colaj foto / surse foto: ISU Botoșani

O grenadă de război aflată în perfectă stare de funcționare a fost descoperită luni într-o pădure din localitatea Drislea de un pasionat de detecții metalice. Bărbatul a alertat imediat echipa pirotehnică a ISU Botoșani, care a intervenit pentru ridicarea muniției.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, bărbatul a realizat pericolul şi a chemat în sprijin echipa pirotehnică a ISU.

"Pirotehnicienii au constatat faptul că este vorba de o grenadă de mână ofensivă model RG -42, în perfectă stare de funcţionare şi care putea exploda la orice atingere mecanică. În urma asanării terenului, echipa pirotehnică a ISU Botoşani au descoperit şi un cartuş calibru 7,65 mm", au precizat oficialii ISU.

Elementele de muniţie au fost ridicate şi transportate în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară.

