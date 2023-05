Filmare revoltătoare care îl are ca protagonist pe procurorul Daniel Horodniceanu, fost șef al DIICOT, acum vicepreședinte al CSM. Procurorul a fost oprit în urmă cu câteva zile de poliție într-un sat din provincie după ce ar fi depășit fără semnal mașina agenților. Imaginile publicate de jurnalist.ro îl surprind pe procuror în timp ce încearcă să-i intimideze pe polițiști cu funcția sa.

Reacția lui Daniel Horodniceanu:

ACTUALIZARE 14.10. "Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusă contravenție rutieră.

La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă Rutieră.

Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau,. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă.

Aș accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în față unui polițist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens-deși e greu să privești că acceptabil orice exces de putere- doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar și polițiștii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul că nu este prima dată când se întâmpla asta.

Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, și să reacționez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează.

Dacă s-ar trece dincolo de reacția mea, pe care, fie ea și provocată, o regret sincer, subiectul conține și tema mai largă a faptului că polițiștii pot opri fără niciun motiv șoferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer". Dincolo de calitatea mea de magistrat dacă în film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice.", a fost reacția transmisă de Daniel Horodniceanu, pentru Digi24.

Știrea inițială:

Daniel Horodniceanu a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție rutieră care l-a atenționat că depășise mașina poliției fără să semnalizeze corespunzător.

Actualul vicepreședinte al CSM a vrut să dea legitimația de procuror în momentul în care i s-au cerut documentele și i-a întrebat pe agenți de ce nu îl recunosc. Totodată, el îi amenință pe polițiști că va vorbi cu șeful de la inspectoratul de poliție.

La un moment dat, Horodniceanu le spune că salariile polițiștilor au fost majorate datorită unei discuții pe care el o avusese cu un politician în 2016.

Dialogul a fost filmat de unul dintre agenți, iar filmarea de 7 minute a fost făcută publică de Jurnalist.ro.

Digi24 a încercat să obțină reacția vicepreședintelui CSM Daniel Horodniceanu, dar nu a primit niciun răspuns până în acest moment. Poliția nu comentează deocamdată incidentul. Digi24 a cerut, deasemenea, și reacția Consiliului Superior al Magistraturii, fără să primească încă un răspuns.

