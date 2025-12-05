Live TV

Video Imagini spectaculoase în Marea Neagră: mii de meduze apar în apă, în decembrie. Și migrația peștilor este întârziată de apa caldă

Data actualizării: Data publicării:
MEDUZE SI PESTI IN MAREA NEAGRA
Colaj foto: Captură video Digi24

Imagini spectaculoase au fost filmate de scafandrii în Marea Neagră, în luna decembrie. Mii de meduze încă rezistă în această perioadă, datorită unei schimbări de temperatură. Apa mării este mai caldă cu câteva grade față de anul trecut. Au fost observate schimbări și în lanțul trofic, iar peștii întârzie migrația spre ape mai calde. 

Imaginile au fost surprinse în Marea Neagră, foarte aproape de mal. Scafandrii au fost șocați să vadă în luna decembrie aceste meduze, care, de regulă apar la sfârșitul lunii februarie și trăiesc până la jumătatea verii.

Specialiștii spun că ne confruntăm cu o schimbare a temperaturii apei mării. În această vară ne-am confruntat și cu două fenomene upwelling, adică o răcire bruscă a temperaturii apei, iar fenomenul a continuat și în toamnă, mai exact în luna octombrie.

Apa mării este foarte caldă pentru această perioadă a anului. Practic, temperatura este dublă față de media anuală pentru luna decembrie, respectiv de 6 grade Celsius. 

Temperatura apei de acum este de 12-13 grade Celsius.

De asemenea, specialiștii mai spun că și migrația peștilor este întârziată, semn că apa mării este prea caldă pentru această perioadă a anului.

Editor : C.S.

