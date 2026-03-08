Incendiu cu degajare mare de fum la Halele Centrale Ploieşti. Nu sunt persoane rănite

Un incendiu a izbucnit duminică dimineaţă în incinta Halelor Centrale din Ploieşti, fiind însoţit de degajări mari de fum. Pompierii au intervenit rapid şi au reuşit să localizeze şi să lichideze focul, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta la nivelul superior al spaţiului comercial, existând riscul de propagare la magazinele din incintă.

„Pompierii militari prahoveni au intervenit pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit în incinta Halelor Centrale, Ploieşti. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul superior al spaţiului, cu degajare mare de fum. Pompierii au acţionat pentru limitarea propagării flăcărilor la spaţiile comerciale din incintă. În urma intervenţiei operative, incendiul a fost localizat şi lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se la o vitrină frigorifică”, precizează ISU Prahova, potrivit Agerpres.

Potrivit autorităţilor, în urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite.

La locul evenimentului au fost mobilizate forţe din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară şi un echipaj SMURD.

