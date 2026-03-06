Live TV

Doi bărbaţi au fost reţinuţi în dosarul eutanasiilor ilegale de câini din Prahova şi Giurgiu

maidanez

Doi bărbaţi au fost reţinuţi într-un dosar privind uciderea ilegală a câinilor în adăposturi din Prahova şi Giurgiu. Aceştia sunt acuzaţi de instigare la ucidere cu intenţie fără drept a animalelor, participaţie improprie la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce anchetatorii au descoperit că animalele erau eutanasiate ilegal în baza unor contracte cu primării.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că anchetatorii din dosarul care vizează eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân au fost reţinuţi, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani şi unul de 49 de ani. Aceştia sunt inculpaţi pentru instigare la ucidere cu intenţie fără drept a animalelor, participaţie improprie la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ei fuseseră ridicaţi şi duşi la audieri în urma unor percheziţii care au avut loc joi în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice.

Citește și: Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Sunt vizate și primării

Sursele citate precizează că instituţiile vizate sunt primăriile Mizil, Floreşti, Băicoi şi Filipeştii de Târg din judeţul Prahova, precum şi Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) din judeţele Prahova şi Giurgiu.

Este vorba despre două cauze penale, în care anchetatorii suspectează că, în perioada 2025–2026, reprezentanţii a două adăposturi private de animale ar fi încheiat cu mai multe primării contracte având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea şi neutralizarea câinilor fără stăpân.

Citește și: Proteste în București și alte orașe, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere

„În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, precizează sursa citată.

Ancheta vizează şi încasarea ilegală de bani în baza unui contract încheiat în octombrie 2025 între o societate comercială şi o primărie, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân.

În baza achetui contract, reprezentanţii firmei ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deşi nu avea capacitatea logistică necesară şi nu a executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă şi obţinând în mod injust peste 100.000 de lei.

Citește și: „Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași

