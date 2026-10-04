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Foto Incendiu la un camping din Italia: 24 de răniți și aproximativ 20 de bungalouri distruse

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incendiu lacul garda italia
Incendiu la campingul Bella Italia din Peschiera del Garda: explozii și 24 de răniți. Foto: Profimedia Images
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Un incendiu izbucnit într-un mare complex de camping de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, în apropiere de Verona, s-a soldat cu 24 de răniţi, au anunţat duminică autorităţile italiene.

O persoană a suferit arsuri grave la nivelul picioarelor, iar majoritatea celorlalte au primit îngrijiri medicale pentru intoxicaţie cu monoxid de carbon,ransmite dpa preluată de Agerpres.

Autorităţile au precizat că incendiul a izbucnit la scurt timp după ora 06.00, când încă era întuneric, într-un bungalow din complexul Bella Italia, situat în localitatea Peschiera del Garda, pe malul sudic al lacului, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă din Italia.

Flăcările s-au înălţat câţiva metri în aer, ridicând o coloană de fum spre cer. Pompierii au declarat că incendiul a fost adus rapid sub control, deşi exploziile unor butelii de gaz au îngreunat operaţiunile de stingere.

incendiu lacul garda italia
Incendiu la campingul Bella Italia din Peschiera del Garda: explozii și 24 de răniți. Foto: Profimedia Images

Şapte persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgenţe, inclusiv o familie de elveţieni cu trei copii, potrivit serviciilor de intervenţie.

Numeroase ambulanţe au fost mobilizate alături de echipajele de pompieri.

incendiu lacul garda italia
Incendiu la campingul Bella Italia din Peschiera del Garda: explozii și 24 de răniți. Foto: Profimedia Images

Nu au fost furnizate detalii suplimentare privind identitatea persoanelor rănite. Aproximativ 20 de bungalouri au fost distruse în incendiu, potrivit autorităţilor. Poliţia investighează cauza incendiului.

Fostul preşedintele al regiunii Veneto, Luca Zaia, a mulţumit unui grup de pompieri din Germania care se aflau în vacanţă în camping şi au intervenit pentru a ajuta.

Campingul de cinci stele, situat pe malul celui mai mare lac din Italia, este promovat ca o destinaţie de vacanţă ideală pentru familii. Pe lângă spaţiile amenajate pentru rulote, caravane şi corturi, acesta oferă şi numeroase apartamente.

incendiu lacul garda italia
Incendiu la campingul Bella Italia din Peschiera del Garda: explozii și 24 de răniți. Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu

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