Un incendiu puternic a izbucnit, marți seară, la un depozit din zona complexului comercial Dragonul Roșu, din Capitală, afectând peste 3.800 de metri pătrați. Pompierii s-au luptat 10 ore în cadrul intervenției, la care au participat 28 de autospeciale și zeci de pompieri, mobilizați inclusiv din turele libere. Halele din apropiere au fost protejate de incendiu, a anunțat miercuri ISU București-Ilfov.

Suprafața afectată a ajuns la 3.800 de metri pătrați, iar în jurul orei 02:30 incendiul a fost localizat. La intervenție au participat 28 de autospeciale de stingere, efective suplimentate cu pompieri din turele libere, pentru a susține efortul pompierilor angrenați în misiunea de stingere a incendiului, de protecție a vecinătăților și de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Acțiunile de intervenție continuă miercuri cu 10 autospeciale, pentru îndepărtarea elementelor arse și lichidarea focarelor ascunse. Nu au fost victime, iar halele învecinate au fost protejate.

„În total au fost 10 ore de luptă intensă cu această situație de urgență de o mare amploare, care a afectat o suprafață de peste 3.800 m², cât avea acest spațiu pentru depozitare. Putem spune totodată că au fost protejate celelalte hale aflate în apropiere, a căror suprafață desfășurată este de câteva ori mai mare față de cea care a fost afectată, adică a fost un efort care a condus totuși la protejarea unor bunuri cu o valoare însemnată, ținând cont și de riscul pe care l-a avut acest incendiu”, a declarat la Digi24 Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Iflov.

Acesta a precizat că „în urma procesului de ardere, au rezultat coloane foarte mari de de fum, a căror degajare a fost în faza inițială doar pe verticală, dar sub influența rafalului de vânt, fumul s-a propagat și în apropierea zonei de manifestare a incendiului. Acesta a fost motivul pentru care am emis un mesaj RO-Alert. Deși este o zonă preponderent industrială, sunt și case la o anumită distanță de peste 1 kilometru față de locul unde s-a produs incendiu, sunt și căi rutiere pe unde autoturismele au trecut pentru a ajunge către alte destinații”.

De asemenea, el a afirmat că a fost perceptibilul miros intens și pe parcursul nopții „ca urmare a acestui incendiu, a produselor depozitate, mase plastice, textile, recipiente sub presiune, cel mai probabil spray-uri și alte produse care, în urma arderii degajă compuși care pot deveni chiar periculoși”.

„În ceea ce privește cercetarea, sunt foarte puține lucruri pe care putem să le precizăm în acest moment, cât timp acțiunea nu este încheiată. Vor urma ore bune în care va trebui să folosim buldoexcavatoare pentru a îndepărta toate elementele care au ars, pentru că pereții depozitului s-au prăbușit spre interior și noi nu reușim să ajungem în unele puncte la focarele ascunse” a mai declarat acesta.

„Putem spune doar că în momentul în care au ajuns primele mașini de pompieri, era arderea deja foarte intensă, generalizată. Posibil ca incendiul să fi fost anunțat și târziu, dar toate lucrurile acestea vor face obiectul unei anchete, după ce terminăm procesul de stingere”, a mai explicat el.

