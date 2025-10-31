Live TV

Incident pe Aeroportul Băneasa: Un avion de mici dimensiuni a ieşit de pe pista de aterizare. Curse deviate

Foto: Shutterstock

O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit la aterizare pista Aeroportului Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona cu iarbă, a anunţat vineri Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Cele două persoane aflate la bord nu au fost rănite.

„În cursul dimineţii de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit la aterizare pista Aeroportului Bucureşti Băneasa «Aurel Vlaicu» şi a intrat în zona înierbată. Aterizarea a avut loc la ora 8:28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre poziţiile de parcare ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă. Pentru siguranţa operaţiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei. Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă şi a redevenit operaţională la ora 09:25”, se menţionează într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cursa Ryanair Memmingen - Bucureşti va reveni pe Aeroportul Băneasa, după ce, iniţial, fusese redirecţionată pe Aeroportul Henri Coandă, în timp ce cursa Wizz Air Bucureşti - Napoli, ce urma să plece de pe Băneasa, va fi operată de pe Aeroportul din Otopeni.

La momentul actual, incidentul este investigat de autorităţile competente, iar aeronava se află în hangarul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

