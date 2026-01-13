Incident aviatic la Budapesta, din cauza condițiilor meteo. Transportul în Europa Centrală, perturbat de ploaia înghețată

Zborurile au fost suspendate temporar marți dimineață la Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta din cauza ploii înghețate și a înghețului extrem, au confirmat autoritățile ungare. Conform informațiilor oficiale, Aeroportul din Budapesta a suspendat atât plecările, cât și sosirile în jurul orei 10:25 din motive de siguranță. Un incident aviatic s-a înregistrat la aeroportul din Capitala Ungariei, din cauza condițiilor meteo, dar din fericire nimeni nu a fost rănit, relatează Daily News Hungary. Transportul în Europa Centrală a fost puternic perturbat de ploaia înghețată.

Mass-media ungare au relatat că un Boeing 777F al companiei Ethiopian Cargo a derapat pe pista de rulare din cauza zăpezii și gheții în timp ce se îndrepta către locul de parcare. Nu au fost raportate victime, iar echipajul a solicitat asistență pentru remorcare.

"Circumstanţele incidentului sunt în curs de investigare, iar operatorul aeroportului colaborează cu autorităţile relevante pentru a îndepărta aeronava", a declarat aeroportul într-un comunicat de presă de pe site-ul său web.

Zborurile au fost reluate treptat după ora 13:00 pe aeroportul din Budapesta.



De asemenea, autorităţile ungare au observat gheaţă în derivă pe râurile Dunăre şi Tisa, unde spărgătoarele de gheaţă au fost plasate în alertă.

Fenomen relativ rar: a înghețat lacul Balaton

Lacul Balaton, în vestul ţării, este în prezent îngheţat, un fenomen relativ rar, înregistrat o dată la zece până la cincisprezece ani. Cu toate acestea, autorităţile subliniază că gheaţa încă nu este suficient de groasă pentru patinaj în siguranţă şi îndeamnă publicul să fie precaut.

Ploaia îngheţată a provocat marţi perturbări semnificative pentru călătorii din Austria, Slovacia, Cehia şi Ungaria, determinând închiderea unor aeroporturi şi emiterea de alerte de călătorie, informează AFP.



Pe aeroportul din Viena, din cauza unui strat gros de gheaţă, zborurile care soseau au fost deviate în zori către alte aeroporturi, precum cele din Munchen, Frankfurt, Koln şi Veneţia, pentru ca începând cu ora locală 12:00 (11:00 GMT) să fie reluate aterizările.



Plecările de pe aeroportul din Viena au fost reluate în jurul orei 11:00 (10:00 GMT), a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Peter Kleemann, pentru agenţia de ştiri APA, dar unele zboruri au fost anulate, în timp ce altele au înregistrat întârzieri de câteva ore.



La rândul său, compania feroviară austriacă OBB a solicitat pasagerilor să amâne călătoriile neesenţiale, anunţând numeroase perturbări de linie şi anulări de trenuri.



În ţările vecine, procedurile de check-in pentru decolările de pe aeroportul Bratislava din Slovacia, cât şi aterizările, au fost reluate în jurul prânzului, după ce zborurile au fost suspendate toată dimineaţa, potrivit site-ului web al aeroportului.



Poliţia slovacă a emis un avertisment public pe Facebook, îndemnând oamenii să evite călătoriile din cauza gheţii şi zăpezii "extreme" din vestul ţării.



În Cehia, poleiul a paralizat traficul rutier şi feroviar în cea mai mare parte a ţării. De asemenea, aeroportul din Praga a anunţat online că a reluat operaţiunile, dar se aşteaptă întârzieri de câteva ore ale zborurilor pentru restul zilei, chiar dacă nu se aştepta ca situaţia operaţională să se deterioreze în continuare.



Serviciile de urgenţă din Praga, citate de agenţia de ştiri CTK, au raportat la mijlocul dimineţii că au tratat aproximativ 50 de persoane rănite din cauza poleiului.

