Exclusiv Ionuț Moșteanu: De ce România nu spune care e ajutorul militar dat Ucrainei. „Singura informație publică, legată de piloții ucraineni"

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Aflat în studiolul Digi24 în urma ședinței CSAT, Ministrul Apărării a fost solicitat să vorbească despre ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei. Întrebarea lui Claudiu Pândaru „cum ajută România Ucraina”, s-a transformat repede în „de ce nu facem publice modalitățile în care România ajută Ucraina?”

„Până acum nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum”, a spus ministrul Moșteanu.

„Transparența ar fi cea mai normală situație, dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori. Problema e că așa am zis „haideți să-l lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea” și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult de tot. Cifrele trebuie explicate suficient de bine. Eu aș putea să o fac acum la emisiune, și până mâine dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok la niște video-uri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări.

„Nu guvernați și nu sunteți politician doar pentru conturile alea de tiktok. Sunt în această țară și oameni cu capul pe umeri care pot să judece corect aceste cifre și chiar și cei care nu le pot judeca corect sunt tot cetățenii acestei țări și este dreptul lor să cunoască cifra”, a replicat Claudiu Pândaru.

„Da, și este și este și dreptul nostru să-i apărăm pe toți de războiul hibrid pe care Rusia îl poartă în România. Pentru că este o realitate. Dar uitați, dacă vreți, deschidem TikTok acuma și o să vedeți că orice camion care se duce la paradă este instrumentat și prezentat ca pregătire de război”.

Concluziile ședinței CSAT: ⁠Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare

„V-aș sfătui să deschideți TikTok-ul mai rar. Pare că vă influețează deciziile atât de mult și în realitatea propaganda rusă, așa cum o numiți își atinge ținta. Este obligația autorității să fie transparentă”.

„Decizia asta va fi luată, dacă va fi luată, în CSAT. O să discut cu președintele. Cred că în momentul de față nu avem toată forța instituțiilor ca să apere poporul ăsta de dezinformare și de atac hibrid care este constant din partea Rusiei. Este o realitate pe care o vedem. Tocmai am citit un articol astăzi că peste weekend s-au înregistrat câteva milioane de de view-uri, fake news-uri generate cu AI care ajung la oameni. Deci, până la urmă nu putem, nu trebuie să permitem asta. E o bătălie. Nu ține de mine să dăm aceste informații. Tocmai a explicat motivele. Dacă am avea suficientă forță instituțională și am vedea, de exemplu, dacă CNA-ul ar putea să închidă televiziunile care, în mod repetat fac fake news, își iau amenzi și nu le plătesc.

„Ce legătură are publicarea cifrei legate de ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei, militar, în bani, cu ce spuneți dvs?”, a întrebat Pândaru

„Are legătură cu controlul dezinformării din spațiul public, pentru că orice vorbim despre Ucraina este folosit și instrumentat de ruși prin intermediul unor trâmbițe, niște unor goarne care sunt și în presă și în politica românească. Mai clar de atât, ce să zic...”

„Nu doar că e neclar, domnule ministru, nu este corect ce spuneți. Transparența e transparență. Dincolo de asta nu mai e transparență. Sunt două posibilități. Puteți face și public cifrele, nu vă oprește nimeni”.

„Nu, nu putem să ne batem cu același arme, cu dezinformarea rusă”.

Moșteanu a admis că România antrenează ucraineni, în continuare, pe teriotoriul României. „Nu există români în Ucraina care să antreneze acolo ucraineni”, a spus el. „Îi antrenăm aici și în alte țări NATO.”

„Singura informație publică este cea legată de antrenamentul piloților ucrainieni. Pregătim piloți pentru F16 aici, în România”, a precizat Moșteanu, spunând că aceasta este singura informație pe care o poate da.

 

