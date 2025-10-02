Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat în exclusivitate la Digi24 că legea pentru serviciul militar voluntar a fost trimisă în procedură de urgență la Parlament și că primii voluntari vor fi înrolați din 2026, dacă actul normativ va fi adoptat înainte de aprobarea bugetului. Programul, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani, presupune selecţie pe criterii medicale şi psihologice şi teste de pregătire fizică, nu impune bacalaureatul şi vizează o capacitate iniţială de instruire de circa 10.000 de persoane pe an. Moșteanu a subliniat că proiectul urmărește „întinerirea rezervei Armatei Române” şi transformarea celor mai bine pregătiţi dintre voluntari în militari profesionişti.

Ministrul Apărării a declarat joi, la Digi24, că legea pentru serviciul militar voluntar a fost trimisă în Parlament în procedură de urgență și ar putea fi adoptată până la finalul acestui an. Oficialul estimează că primii tineri vor putea fi înrolați la începutul anului viitor.

„Eu sper la anul. Astăzi am aprobat în Guvern acest proiect care pleacă către Parlament. A durat destul de mult partea de avizare. Este a treia oară când se reiau avizările pe acest proiect. Nu mă mai uit în spate de ce n-a ieșit până acum. Este o nevoie reală a Armatei Române de a întineri armata”, a spus ministrul.

Câte persoane vor putea fi instruite anual

Potrivit acestuia, adoptarea rapidă a legii este esențială pentru a fi prevăzute fonduri în bugetul de stat pe 2026.

„Undeva pe la finalul anului. Am trimis legea astăzi către Parlament, am trimis-o în procedură de urgență. Eu sper ca anul acesta să treacă de ambele Camere, prin comisiile raportoare, prin plen și să devină lege la finalul anului. Dacă am legea trecută înainte de legea bugetului, mă ajută foarte mult ca să pot să bugetez eficient pentru începutul acestui program”, a explicat Moșteanu.

Serviciul militar voluntar va crea o rezervă suplimentară de militari, însă capacitatea de instruire este limitată.

„O rezervă cât mai mare, ținând cont de disponibilitățile bugetare și operaționale. Din discuțiile mele de până acum cu colegii din armată, o capacitate maximă ar fi de 10.000 pe an. Eu zic să începem la anul cu o capacitate mai restrânsă, să învățăm niște lucruri și noi cu toții. Din 2007 nu se mai face armata obligatorie și apoi, după primele cicluri, vom avea niște învățăminte, iar 2027 va fi un an în care vom intra cu forță”, a declarat ministrul.

Cine poate aplica: vârsta, condiții și criterii

Programul este deschis tinerilor între 18 și 35 de ani, fără condiție obligatorie de studii.

„Pregătire fizică, examen fizic și examen psihologic”, a precizat Moșteanu despre criteriile de selecție.

Întrebat dacă bacalaureatul va fi cerut ca și condiție, el a răspuns: „Nu. Nu știu să fie în proiect acum și nu văd de ce ar fi.”

Ministrul a adăugat că testele psihologice și medicale vor fi similare celor deja aplicate la intrarea în sistem.

„Există un test psihologic care se dă, iar Legea va avea și niște norme subsecvente. Există termene de 90 de zile în lege. Lucrăm deja, s-a început un pic, dar o să accelerăm treaba, astfel încât în momentul în care legea va trece de Parlament să facem și normele imediat, să le avem publicate. Și trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și fizic.”

Ministrul estimează că programul va atrage un număr important de participanți, având în vedere succesul unor programe similare din Europa.

„Eu estimez că va fi interes. E un plan bine gândit de multă vreme, la care au lucrat mulți oameni. Este un tip de program pe care l-au adaptat multe țări în ultimii ani, mă uit la Germania, mă uit la Suedia, și e un program care va avea mult succes. Dacă nu va avea, vom vedea ce va trebui să schimbăm. Dacă trebuie corectate anumite lucruri, făcut mai scurt, făcut mai lung, motivat mai bine, vom vedea și vom lua aceste măsuri. E foarte important însă să întinerim rezerva Armatei Române”, a spus Moșteanu.

Antrenamente periodice pentru rezerviști

„Cei mai buni care vor veni să facă această armată voluntară, subliniez voluntară și va rămâne voluntară, și care vor fi buni și le va plăcea în armată, le vom cere să rămână, să devină militari profesioniști. Și de aici o să avem o nouă sursă de intrare în sistem și vom avea o rezervă întinerită pentru viitorii ani”, a precizat ministrul, subliniind că în prezent limita de încorporare este de 55 de ani, iar anual rezerva se diminuează cu circa 120.000 de persoane.

Moșteanu a arătat că voluntarii încorporați vor rămâne ulterior în rezervă și vor fi implicați în exerciții periodice de mobilizare.

„Se fac și acum niște exerciții de mobilizare, acele mobexuri pe care le-am tot prezentat. Am fost și eu la Sibiu, acum două săptămâni, la unul dintre ele, în care rezerva are contact cu militarii profesioniști, cu noile arme, se refamiliarizează cu o zi de instrucție, cu armele noi care intră în arsenalul Armatei Române. Și asta se va întâmpla în fiecare an. Așa fac toate armatele NATO”, a conchis ministrul Apărării.

