Premieră în justiția din România: un magistrat a decis confiscarea, în folosul statului, a 19 clădiri istorice din Băile Herculane lăsate în paragină de decenii, din cauza conflictelor juridice. Curtea de Apel Timișoara a stabilit, în primă instanță, că imobilele, în care mai bine de 100 de ani a funcționat cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, au ieșit ilegal din patrimoniul statului. Decizia judecătorilor nu este definitivă.

19 imobile din Băile Herculane ar putea trece în proprietatea statului, dacă decizia rămâne definitivă. E vorba de hoteluri, băi termale, sanatorii, pavilioane medicale și cazinoul din Băile Herculane.

6 persoane au primit pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de închisoare, pentru delapidare, spălare de bani și criminalitate organizată

Conform DIICOT, privatizarea stațiunii, cândva perla turismului balnear din Europa, a fost, în realitate, o operațiune complexă de devalizare.

Patrimoniul ar fi fost cumpărat cu bani obținuți din vânzarea de zahăr împrumutat din rezerva națională, niciodată returnat.

