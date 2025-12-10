Un bărbat de 39 de ani, aflat sub monitorizare electronică în baza unui ordin de protecție emis pentru protejarea fostei concubine, a fost reținut de mai multe ori în ultimele zile, după încălcări repetate ale măsurilor impuse. Acesta a abandonat sau și-a tăiat brățara de supraveghere în mai multe rânduri și a transmis mesaje de amenințare victimei, potrivit Poliției Capitalei.

Poliției Capitalei precizează că în toate situațiile au verificat imediat starea de siguranță a femeii și au dispus măsuri suplimentare. „Siguranța victimei a reprezentat prioritatea absolută”, au transmis autoritățile.

Ordinul de protecție provizoriu a fost emis pe 25 noiembrie, după ce bărbatul și-ar fi amenințat fosta concubină de 26 de ani. Ulterior, Judecătoria Sectorului 1 a dispus monitorizarea electronică prin SIME.

Chiar și așa, pe 4, 6 și 7 decembrie, bărbatul ar fi încălcat obligația de a purta dispozitivul electronic, fie prin abandonarea telefonului aferent sistemului, fie prin înlăturarea sau tăierea brățării.

Pe 4 decembrie, el a lăsat telefonul de monitorizare într-o sală de jocuri din zona Gării de Nord și și-a dat jos brățara, fiind depistat fără dispozitiv. Două zile mai târziu, în trenul București–Buzău, ar fi aruncat brățara pe geam, fiind găsit ulterior în zona Gării Buzău. Pe 7 decembrie, a repetat gestul în Sectorul 6, fiind identificat de polițiștii Secției 21 în circa 30 de minute.

Poliția subliniază că în niciuna dintre aceste situații bărbatul nu s-a apropiat de victimă și nu a intrat în perimetrul de protecție, încălcările vizând exclusiv „înlăturarea mijloacelor de monitorizare”.

Bilete de amenințare

Pe 9 decembrie, în jurul orei 03:55, dispeceratul SIME a semnalat o nouă înlăturare a brățării. Victima a fost contactată imediat, declarând că nu fusese abordată. Ulterior, polițiștii au descoperit bilete cu mesaje de amenințare lăsate pe parbrizul mașinii mamei femeii.

În timp ce se afla în prezența polițiștilor, victima a primit și noi mesaje de amenințare pe telefon. Potrivit autorităților, aceste elemente au confirmat „caracterul iminent al riscului”, fiind constituit un grup de lucru și dispusă staționarea permanentă a unui echipaj la domiciliul victimei.

Bărbatul a fost găsit ulterior într-un tren care circula pe ruta Pitești–București, în gara Găești. El a fost încătușat și dus la Secția 5 Poliție, unde, după administrarea probatoriului, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței.

Poliția Capitalei reiterează importanța respectării ordinelor de protecție și subliniază că monitorizarea electronică a agresorilor este „un instrument esențial pentru intervenția rapidă și eficientă în situațiile de risc”.

