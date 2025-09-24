Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist

Bărbatul de 40 de ani acuzat că a violat o tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, angajată a unui hotel din oraş, sub pretextul că este client al unităţii şi sub ameninţarea unui briceag, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, bărbatul este recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu peste o lună în urmă. El are la activ mai multe condamnări atât în România, cât şi în străinătate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează că bărbatul reţinut, marţi, de poliţişti, pentru viol, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza deciziei luate de către un magistrat de la Judecătoria Alba Iulia.

Potrivit probelor existente la dosar a reieşit că în dimineaţa de 23 septembrie, în jurul orei 4.00, în timp ce se afla în incinta unui hotel din Alba Iulia şi având asupra sa un briceag, bărbatul a constrâns-o pe o angajată a hotelului, ameninţând-o cu acte de violenţă, să întreţină cu el raport sexual normal.

Procurorii precizează că bărbatul acuzat de viol se află în stare de recidivă postexecutorie, a fost condamnat de mai multe ori, atât în România, cât şi în străinătate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni şi a fost eliberat din penitenciar în data de 17 august 2025.

Parchetul Tribunalului Alba mai menţionează că procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, bărbatul dobândind calitatea de inculpat, iar în 23 septembrie s-a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, cererea fiind admisă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Reclamaţia privind violul a fost făcută la Poliţia din Alba Iulia chiar de către tânăra de 21 de ani victimă a acestuia, iar bărbatul a fost prins la scurt timp de către poliţiştii din municipiu.

