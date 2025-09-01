Live TV

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Data publicării:
Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.

Conform deciziei, instanţa constată legalitatea măsurii controlului judiciar luată faţă de Călin Georgescu prin ordonanţa din 26 februarie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare", se arată în decizia instanţei, citată de Agerpres.

Georgescu a venit luni în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa tribunalului de câteva zeci de susţinători, care l-au întâmpinat cu steaguri tricolore.

„Continuarea controlului judiciar şi convocarea săptămânală la poliţie este un abuz total împotriva dreptăţii şi adevărului. Rămân constant şi spun că singura mea armă de apărare este legea şi am convingerea că Justiţia îşi va face datoria, respectând doar principiile de drept", a spus Georgescu.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum:

  • mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;
  • necesitatea emergenţei unui lider carismatic, predestinat şi autoritar, apt să pună în operă acest proces;
  • glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situaţia prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnităţii comunităţii naţionale şi de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acţiunilor unor inamici ai statului, artificial identificaţi sub forma unor actori statali externi;
  • ultranaţionalismul populist având la bază un nucleu mitic creştin;
  • cultul mareşalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou naţional şi reproducând, prin imitaţie, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci şi gesturile şi tonul vocii sale şi efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 2 octombrie 2021.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa', spun procurorii.

La Parchetul General a rămas partea din dosar în care Georgescu este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, după ce Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
5
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în...
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. Mihaiu, USR: „25%...
Ambulanta-1-scaled
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu...
Ultimele știri
Cum va fi vremea până la jumătatea lui septembrie, pe regiuni: cât va mai persista valul de căldură și când apar ploile
Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, acuză cea mai importantă asociație din lume specializată în acest domeniu
Ordin de protecţie provizoriu pentru Marian Vanghelie. A ar fi ameninţat-o cu moartea pe Oana Niculescu Mizil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sebastian Popescu
„Mi s-a întins o capcană”: Sebastian Popescu s-a prezentat la controlul judiciar. Ce spune despre acuzațiile care i se aduc
Ciocan judecător
Inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra au primit măsuri preventive mai blânde
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar
alexandru muraru
„Mesia” în mocasini, despre România prizonieră în timp și de ce idolii trădează bunele intenții
george simion
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Românii care nu au dreptul să se pensioneze la bătrânețe. Ei nu au nicio șansă la un trai decent
Digi FM
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, actrița-emblemă a anilor '50, despre renunțarea la Hollywood, în plină glorie: "Nu a fost ca și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...