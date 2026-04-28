Video George Simion preia discursul lui Călin Georgescu înainte de moțiunea de cenzură. „E informat cu privire la acțiunile noastre”

Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion
Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion îl ține aproape pe Călin Georgescu, cel care acum este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Liderul AUR spune că i-a comunicat fostului candidat la prezidențiale fiecare pas din planul de înlăturare a Executivului. Un șir de coincidențe îi aduce pe cei doi nu doar împreună, în zilele dinainte de ieșirea PSD de la guvernare, dar și cu un discurs comun.

AUR a intrat în procesul de depunere a moțiunii de cenzură alături de PSD, nu înainte de a-l informa și pe Călin Geogresu. 

„E informat cu privire la acțiunile noastre”, a spus liderul AUR George Simion. 

El nu doar că îl informează pe fostul candidat la prezidențiale, ci și împrumută discursul acestuia în privința guvernării.  

Călin Georgescu vorbea, pe 16 aprilie, despre o reconciliere politică, cu un guvern format din primele trei partide din Parlament, adică PSD, AUR și PNL. Două săptămâni mai târziu, și Simion spune același lucru. 

„România astăzi are nevoie, în cel mai scurt timp, de un guvern de reconciliere națională. Aceste trei (partide-n.red.), luându-le metodic, ele pot ridica acest guvern de reconciliere națională”, a declarat Călin Georgescu. 

„E timpul să ajungem la reconciliere națională. E timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și firmelor românești, nu interesele de partid”, a spus ulterior Simion. 

Totul a început cu o poză. Pe 17 aprilie, La Biblioteca Națională, liderul AUR și Călin Georgescu s-au întâlnit, într-o zonă vizibilă a Capitalei. O zi mai târziu, George Simion, aflat la Timișoara, creează și mai mult mister în jurul discuțiilor de la Bibliotecă. 

Reporter: Domnule Simion, ce ați discutat cu domnul Georgescu la bibliotecă? 

George Simion: „Asta o să vedeți săptămâna viitoare”. 

Coincidența face că, în aceeași zi, la Timișoara avea loc ultima ședință a PSD, înainte de evenimentul anunțat de social-democrați, în care au votat, fără nicio surpriză, ieșirea de la guvernare. În zilele în care au urmat, PSD și-a retras miniștrii din Executiv, iar după încă o săptămână au depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR. 

