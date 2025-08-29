Live TV

Foto Captură uriașă pe Aeroportul Otopeni: peste 159.000 de ţigarete ascunse au fost descoperite în bagajele unei familii

Data publicării:
pachete de tigari
Foto: Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București au descoperit, în bagajele de cală a trei persoane, peste 159.000 de țigarete pe care acestea încercau să le introducă ilegal în România.

Potrivit autorităților, vineri dimineața, în jurul orei 05.00, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au verificat bagajele unei familii de trei cetățeni români, cu vârste între 19 și 44 de ani, care călătoreau din Emiratele Arabe Unite – Dubai. Aceștia au trecut inițial pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Foto: Poliția de Frontieră

„Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menționate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate și inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

În urma inventarierii, s-a stabilit că totalul țigaretelor se ridica la 159.200 de bucăți (7.960 pachete). Întreaga cantitate a fost reținută de autoritatea vamală, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a fost sesizat pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, prevăzută de Legea 86/2006.

Foto: Poliția de Frontieră

„Autoritățile de frontieră rămân vigilente în prevenirea și combaterea contrabandei cu produse accizabile, protejând astfel atât interesele economice ale statului, cât și sănătatea publică”, se subliniază în comunicatul oficial.

