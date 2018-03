Carmen Dan așteaptă în continuare răspuns de la Codruța Kovesi

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, că încă nu a primit un răspuns la cererea adresată procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, privind încetarea detaşării a doi poliţişti judiciari de la DNA Ploieşti, astfel că a trimis DNA o nouă solicitare, relatează News.ro.

Întrebată de jurnalişti dacă a primit un răspuns de la procurorul-şef al DNA, Carmen Dan a spus că nu şi că Ministerul Administraţiei şi Internelor a trimis o nouă adresă.

„Noi am revenit cu o altă adresă către DNA şi am solicitat ce am solicitat şi în prima. Nu ne-a răspuns. Aştept ca DNA să dea un răspuns instituţional, cum de altfel procurorul-şef al DNA a anunţat şi public”, a declarat, vineri, ministrul de Interne.

După apariţia în spaţiul public a înregistrărilor prezentate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, care îi acuza pe procurorii de la DNA Ploieşti că au falsificat probe în dosare, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anunţat că a trimis către DNA o adresă datată 13 februarie cu privire la revocarea detaşării poliţiştilor judiciari care apar în înregistrări - comisarul şef de poliţie Iordache Mihai şi comisarul şef de poliţie Florea Gabriela.

Carmen Dan a spunea că a trimis acea adresă către DNA cu Poşta militară, precizările fiind făcute după ce procurorul-şef al DNA a spus că nu a primit nicio solicitare de la MAI. Kovesi afirma că îi va da un răspuns ministrului Carmen Dan instituţional, după ce va citi o solicitare oficială.

Citiți detalii aici: Polemică între Carmen Dan și Codruța Kovesi. Misterul adresei de la MAI, trimise cu Poșta militară