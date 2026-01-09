Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban

Donald Trump i-a transmis premierului ungar Viktor Orban o scrisoare în care își exprimă intenția de a vizita Ungaria înaintea alegerilor din aprilie, lăudând relațiile bilaterale și urându-i „mult succes” în campania electorală. Vizita ar urma să aibă loc în plină competiție politică, într-un moment în care sondajele indică o cursă strânsă.

Potrivit unei scrisori publicate de Orbán, Trump a lăudat ceea ce a numit „epoca de aur a relațiilor americano-ungare” și și-a exprimat interesul de a aprofunda cooperarea în domeniile apărării, energiei și al luptei comune împotriva migrației ilegale.

„Conducerea dumneavoastră este un exemplu pentru alții din întreaga lume. Ați susținut consecvent principiile care fac Ungaria puternică, credința, familia și suveranitatea națională, iar America respectă acest curaj”, a scris Trump.

Trump l-a găzduit pe Orbán la Washington în luna noiembrie pentru discuții, în urma cărora Ungaria a obținut o scutire de un an de la tarifele secundare americane aplicate exporturilor de petrol rusesc. Atunci, Orbán l-a invitat pe Trump să viziteze Ungaria, notează Euronews.

„Sunt onorat de invitația dumneavoastră de a vizita Ungaria. Echipa mea va lua în curând legătura pentru a coordona programul”, a scris Trump în scrisoarea sa.

Vizita pare să fie programată chiar în perioada campaniei electorale din Ungaria, înaintea alegerilor din aprilie, cu miză mare pentru partidul premierului. Conform sondajelor, contracandidatul lui Orbán, partidul Tisza condus de Péter Magyar, se află înaintea coaliției de guvernare Fidesz-KDNP. În mesajul său, Trump a făcut referire și la campania electorală: „Vă doresc mult succes în campania electorală care urmează.”

Administrația Trump a precizat într-un document controversat de securitate națională, publicat anul trecut, că intenționează să dezvolte relații cu partidele și guvernele care se opun „traiectoriei actuale” a UE din interiorul acesteia. În noiembrie, Trump l-a lăudat pe Orbán, spunând că este „un mare lider” și a elogiat eforturile sale de a limita migrația ilegală.

Editor : M.I.