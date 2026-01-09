Live TV

Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban

Data publicării:
Premierul ungar Viktor Orban și președintele SUA Donlad Trump.
Premierul ungar Viktor Orban și președintele SUA Donlad Trump. Foto: Profimedia Images

Donald Trump i-a transmis premierului ungar Viktor Orban o scrisoare în care își exprimă intenția de a vizita Ungaria înaintea alegerilor din aprilie, lăudând relațiile bilaterale și urându-i „mult succes” în campania electorală. Vizita ar urma să aibă loc în plină competiție politică, într-un moment în care sondajele indică o cursă strânsă.

Potrivit unei scrisori publicate de Orbán, Trump a lăudat ceea ce a numit „epoca de aur a relațiilor americano-ungare” și și-a exprimat interesul de a aprofunda cooperarea în domeniile apărării, energiei și al luptei comune împotriva migrației ilegale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Conducerea dumneavoastră este un exemplu pentru alții din întreaga lume. Ați susținut consecvent principiile care fac Ungaria puternică, credința, familia și suveranitatea națională, iar America respectă acest curaj”, a scris Trump.

Trump l-a găzduit pe Orbán la Washington în luna noiembrie pentru discuții, în urma cărora Ungaria a obținut o scutire de un an de la tarifele secundare americane aplicate exporturilor de petrol rusesc. Atunci, Orbán l-a invitat pe Trump să viziteze Ungaria, notează Euronews.

„Sunt onorat de invitația dumneavoastră de a vizita Ungaria. Echipa mea va lua în curând legătura pentru a coordona programul”, a scris Trump în scrisoarea sa.

Vizita pare să fie programată chiar în perioada campaniei electorale din Ungaria, înaintea alegerilor din aprilie, cu miză mare pentru partidul premierului. Conform sondajelor, contracandidatul lui Orbán, partidul Tisza condus de Péter Magyar, se află înaintea coaliției de guvernare Fidesz-KDNP. În mesajul său, Trump a făcut referire și la campania electorală: „Vă doresc mult succes în campania electorală care urmează.”

Administrația Trump a precizat într-un document controversat de securitate națională, publicat anul trecut, că intenționează să dezvolte relații cu partidele și guvernele care se opun „traiectoriei actuale” a UE din interiorul acesteia. În noiembrie, Trump l-a lăudat pe Orbán, spunând că este „un mare lider” și a elogiat eforturile sale de a limita migrația ilegală.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea se îndreaptă către un conflict deschis cu Donald Trump. Motivele divergențelor dintre cei doi
Rose Garden. View of the Rose Garden along the West Wing Colonnade. The Executive Office Building is visible in the background. White House, Washington, D.C.
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe
VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Kim Jong Un promite sprijin total pentru Putin și Rusia, după o scrisoare primită de la Kremlin
maga hat
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Maria Corina Machado
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
Ultimele știri
Iarna aduce pagube de zeci de mii de euro pentru proprietarii de locuințe. Cea mai mare despăgubire plătită a trecut de 30.000 de euro
Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Pensii mai mari în 2026, în Austria. La cât ajung veniturile bătrânilor anul acesta
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...