Procurori și judecători din țară au anunțat că își suspendă activitatea până când Guvernul nu retrage proiectul legat de pensii

Reacția fără precedent a CSM CSM acuză că atitudinea Guvernului Bolojan este „specifică societăților autocratice”

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și judecătorii Curții de Apel București, dar și Curții de Apel Iași, au anunțat pe parcursul zilei de marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Actualizare 13.15 Și judecătorii Curții de Apel Iași au anunțat că își vor suspenda activitatea până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Concret, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că vor protesta prin:

  • Suspendarea activităților de urmărire penală, cu anumite excepții; 
  • Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale;
  • Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri terminare a urmăririi penale;
  • Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată;
  • Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții;
  • Suspendarea activității cu publicului și a oricăror alte activități conexe de urmărire penală;

În același timp, judecătorii Curții de Apel București (CAB) au anunțat la rândul lor că își vor suspenda activitatea până la retragerea proiectului legat de pensiile speciale ale magistraților.

„Suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor care au în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor prevenitve privative de libertate , luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”, a transmis Curtea de Apel București. 

Judecătorii CAB își vor îndeplini, însă, „atribuțiile administrative”, precum motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă. 

Decizia vine după ce CSM a anunțat convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor -  în 26 și 27 august -  pentru a dezbate modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților. 

Reacția fără precedent a CSM

CSM a subliniat, într-un comunicat trimis pe 21 august, că au „escaladat atitudinile publice ostile față de judecători și procurori”.

Această escaladare, în opinia CSM, s-ar manifesta prin:

  • „luări de poziție repetate ale reprezentanților care compun coaliția de guvernare” care „urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora”;
  • „intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar”;
  • „promovarea agresivă” din zona factorului politic și a mass-mediei „care îl susține” a ideii că intenția premierului Ilie Bolojan de a modifica pensiile speciale ale magistraților „ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii”;
  • „ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar” și „punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor și procurorilor, în atmosferă de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic”;
  • și „disprețul pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați”, deși „sunt bine cunoscute” eforturile judecătorilor și procurorilor „care își exercită atribuțiile cu onestitate și profesionalism”;

CSM susține că toate acțiunile de mai sus ar avea ca scop „să inducă ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreția factorului politic care, în pofida oricărei valori a statului de drept, ar putea să impună justiției tot ceea ce își dorește”.

Forul magistraților mai subliniază că „orice intervenție normativă sau de altă natură cu privire la judecători și procurori să fie precedată de un dialog real cu sistemul judiciar” și să conțină inclusiv „o justificare transparentă a măsurilor și asigurarea proporționalității acestora cu specificul, complexitatea și riscurile inerente activității judiciare”.

CSM acuză că atitudinea Guvernului Bolojan este „specifică societăților autocratice”

CSM mai menționează că modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților „afectează grav independența justiției” și că nu există „nicio justificare a acestui demers în condițiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea 282/2023”.

CITEȘTE ȘI: Cum arată ultima reformă a pensiilor speciale ale magistraților, invocată de șefa CSM: „Noi ne liniștisem”

În același timp, CSM mai acuză că propunerile Guvernului de a modifica pensiile magistraților reprezintă „o atitudine inadmisibilă care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”.

În plus, forul magistraților mai acuză Guvernul Bolojan că și-a manifestat puterea într-un mod „contrar principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale”.

În același timp, forul magistraților a subliniat că în 26 și 27 august vor fi convocate adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru a emite un punct de vedere cu privire la proiectul care le modifică pensiile. Proiectul inițiat de Guvern poate fi citit aici.

Proiectul legat de pensiile magistraților ar urma să fie cuprins în al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern. Detalii, aici

