Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul continuă creșterea vârstei de pensionare

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, în platoul Digi24.
Val de proteste în țară

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după ce mai mulți procurori și judecători din țară au anunțat că își suspendă activitatea până când Guvernul va retrage proiectul care vizează pensiile speciale și creșterea vârstei de pensionare. Acesta a declarat pentru Digi24.ro că ministerul pe care îl conduce nu a fost informat cu privire la protestele din țară și că Executivul continuă să crească vârsta de pensionare din sistemul public la vârsta standard de 65 de ani, fiind o reformă cuprinsă în programul de guvernare.

„Ministerul Justiției nu a fost informat oficial de adoptarea unor forme de protest. Am văzut anunțurile la nivel de comunicare publică. În momentul în care vom primi o comunicare oficială și documente care să prezinte argumentele de drept și de fapt, precum și conținutul și limitele măsurilor care sunt adoptate, vom comenta mai aplicat asupra acestor inițiative.

În momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare. Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a declarat ministrul Justiției, contactat de Digi24.ro

Întrebat dacă ministerul îi va chema la discuții, Radu Marinescu a transmis că așteaptă ca reprezentanții mediului judiciar să comunice concret ce intentionează să facă și, ulterior, vor fi chemați la dialog: „În continuare, în raport de problemele care vor fi ridicate din partea sistemului judiciar, suntem deschiși la dialog.”

„Executivul pune în aplicare programul de guvernare”

Ministrul a mai subliniat că Guvernul va continua să crească vârsta de pensionare, având în vedere că este o reformă cuprinsă în programul de guvernare al actualei Coaliții. 

„Executivul își va desfășura activitatea consecvent programului de guvernare și, după cum știți, în programul de guvernare de la început a fost înscris acest deziderat al alinierii vârstei de pensionare în sistemul public la vârsta standard. Această chestiune se cunoaște, iar Executivul pune în aplicare programul de guvernare.

Din punctul meu de vedere, orice categorie profesională nemulțumită are dreptul la protest, dar foarte important este să respectăm legea și limitele în care face proteste, pentru a nu perturba serviciile publice”, a mai declarat acesta. 

Val de proteste în țară

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, judecătorii celor 16 Curți de Apel din țară, dar și judecători de tribunale și judecătorii, printre care cei ai Tribunalului Militar București sau Tribunalului Iași, au anunțat pe parcursul zilei de marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților. 

Citește și: Procurori și judecători din țară au anunțat că își suspendă activitatea până când Guvernul nu retrage proiectul legat de pensii

Reamintim că cele mai multe instanțe au decis să suspende judecarea proceselor, mai puțin ale celor care vizează măsuri preventive în cauze penale sau suspendarea executării actelor administrative. În plus, judecătorii vor continua să motiveze hotărârile deja emise. 

