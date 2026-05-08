Fostul șef al DIICOT Olt a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare, după ce ar fi luat mită mașini și vacanțe pentru a interveni în dosare penale ale unor oameni de afaceri din Slatina. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel Craiova a decis miercuri condamnarea la 6 ani de închisoare cu executare a procurorului Claudiu Negrilă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt pentru luare de mită, favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, respectiv permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021-2024, acesta a instrumentat mai multe dosare penale în care erau implicați oameni de afaceri din Slatina, prieteni cu Negrilă. Toate aceste dosare au primit decizie de clasare. Procurorul divulga informații secrete din dosare iar toate persoanele implicate au scăpat nevinovate.

În tot acest timp, el a primit mită de la inculpați sub forma de bilete de avion pentru excursii în străinătate, vacanțe de lux, iar cei din familia lui Claudiu Negrilă au primit mașini.

Potrivit Craiova Just, cu familia unuia dintre inculpați procurorul Negrilă avea o relație atât de apropiată încât își petreceau împreună vacanțele. Soții Dorina și Cristinel Ilie, au reținut magistrații de la CA Craiova, i-au pus la dispoziție mașini de lux, un Volkswagen Touareg și un Mercedes Benz, pentru a fi folosite de el și de fiica sa. Pentru Mercedes, soții Ilie ar fi achitat inclusiv o rată la asigurarea CASCO. În plus, în timp ce îi cerceta penal pe soții Ilie, Negrilă ar fi acceptat de la aceștia plata unui zbor dus-întors în valoare de 1.100 euro la Malaga, în Spania, pentru el și concubina sa.

Decizia Curții de Apel Craiova nu este definitivă și poate fi atacată.

Timp de doi ani, fostul șef DIICOT Olt a fost suspendat din funcția de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

