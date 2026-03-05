Live TV

CSM cere iar Guvernului şi Ministerului Justiției măsuri pentru deblocarea situaţiei „critice” a resurselor umane din sistemul judiciar

Data publicării:
sigla csm de la intrare in institutie
Sigla CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a cerut ferm”, joi, Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, să adopte măsuri pentru deblocarea situaţiei critice” a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar.

„Consiliul a solicitat din nou prim-ministrului şi Ministerului Justiţiei deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură suspendate prin act normativ, în vederea diminuării deficitului naţional de judecători, alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4.874 de posturi, iar în 6 ani s-au promis măcar 600 de posturi şi nu s-a alocat niciun post, şi înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului pentru a asigura un raport minimal de cel puţin un asistent al judecătorului la trei judecători”, se arată într-un comunicat al CSM transmis, joi, Agerpres.

Potrivit Consiliului, ultimul concurs de admitere directă în magistratură a putut fi demarat potrivit legislaţiei în vigoare la data de 25 iulie 2024, în ultimii doi ani fiind eliminată prin act normativ posibilitatea recrutării directe a judecătorilor.

„La nivelul instanţelor judecătoreşti, potrivit datelor centralizate la 1 martie, sunt vacante 849 de posturi de judecător, care includ şi posturile vacante din fondul de rezervă, din totalul celor 5.362 de posturi (total ce include şi cele 290 de posturi aprobate din fondul de rezervă). Astfel, gradul de ocupare este de 84,46%, deficitul depăşind 15%”, menţionează CSM, care adaugă că, în ceea ce priveşte volumul de activitate, în 2024, România a raportat un număr de dosare nou-intrate în primă instanţă în materiile civilă şi comercială, care reprezintă 90% din totalul cauzelor, de 1.602.689 dosare, faţă de media europeană, care este de 418.544 de cauze.

Consiliul mai arată că, în anul 2025, instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate, gestionate în condiţiile unui deficit de judecători, care a fluctuat în jur de 15% - 20%.

„Din aceste motive, România este, în continuare, ţara cu cel mai mare număr de dosare nou intrate în primă instanţă raportat la 100 de locuitori - 8,42, faţă de media europeană, care a fost de 2,20, iar cifrele indică o creştere constantă faţă de anii anteriori. Datele plasează România pe primul loc în rândul ţărilor respondente cât priveşte evoluţia dosarelor nou-intrate în cele două materii pentru perioada 2014 - 2024, de la 6,85 cauze la 100 de locuitori în anul 2014 la 8,42 cauze la 100 de locuitori în anul 2024, subliniază CSM. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
csm
CSM a stabilit când va audia procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile ministrului Justiției
BUCURESTI - DIICOT - DOSARUL NORDIS - 3 FEB 2025
DIICOT a atras cei mai mulți candidați pentru funcția de procuror-șef. S-au finalizat interviurile candidaților rămași în cursă
alina albu diicot
Interviul pentru șefia DIICOT. Actualul procuror-șef, despre fenomenul consumului de droguri: „Adicția trebuie tratată”
ID334102_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Tatiana Toader: „Procurorii DNA știu ce au de făcut, se vede din rezultate”
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
baza militara akrotiri cipru
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii