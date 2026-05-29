PSD, apel la stabilitate politică după incidentul cu drona de la Galați: „România are nevoie de un guvern funcțional"

PSD a transmis un apel la stabilitate politică și la formarea rapidă a unui guvern funcțional, în contextul dronei prăbușite deasupra unui bloc din Galați. Social-democrații au cerut tuturor partidelor să renunțe la confruntările interne pe teme de apărare națională și să acționeze unitar în fața riscurilor de securitate.

Reamintim că senatorii PSD i-au cerut ministrului interimar al Apărării Radu Miruţă să se retragă „imediat şi definitiv” din funcţie, deoarece apărarea ţării şi siguranţa oamenilor „nu sunt o joacă pentru amatori”.

Partidul condus de Sorin Grindeanu „condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă”, în urma incidentului de securitate de la Galați, subliniind că un astfel de comportament „arată nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO”, potrivit unui comunicat de presă.

Formațiunea face apel la toate partidele politice din România să evite disputele interne pe tema apărării și să adopte o poziție comună.

„În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români”, mai spune sursa citată.

PSD respinge totodată criticile venite din zona Guvernului și a USR privind sesizările la Curtea Constituțională pe tema legislației SAFE, susținând că acestea „încearcă să paseze propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României”.

În același document, social-democrații susțin că sesizarea privind OUG 38/2026 a fost făcută pentru clarificarea unor prevederi legislative.

„Sesizarea Curții Constituționale de către președintele Camerei Deputaților în privința OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanța și de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR”, precizează PSD.

Formațiunea afirmă că demersul „accelerează pronunțarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 zile”.

Referindu-se la incidentul de la Galați, PSD avertizează că acesta „a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național”, care necesită măsuri rapide.

„Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare”, mai transmite partidul.

În final, PSD afirmă că a susținut constant măsurile privind consolidarea apărării și este pregătit să sprijine instalarea unui executiv stabil.

„PSD este de asemenea, pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională”, conchide comunicatul.

