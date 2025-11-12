Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect al județului Cluj, pentru participație improprie la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații, potrivit unui comunicat al instituției.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, pe 8 august 2023, polițiștii de la Biroul Autostrăzi Râmnicu Vâlcea - Deva au surprins un autoturism marca Mercedes, înmatriculat pe numele unei firme, rulând cu 164 km/h pe autostrada A10, unde limita era de 100 km/h. Abaterea a fost filmată și consemnată cu aparatul radar.

Ulterior, la 25 septembrie 2023, Răzvan Ciortea ar fi transmis poliției o adresă în care susținea că șoferul mașinii era o altă persoană, versiune confirmată ulterior și în procesul-verbal de contravenție. În realitate, potrivit procurorilor, el însuși se afla la volan, obținând astfel un „folos necuvenit”: evitarea sancțiunilor contravenționale.

Având în vedere calitatea de parlamentar a inculpatului, dosarul a fost înaintat spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, se arată într-un comunicat DNA, transmis miercuri.

DNA subliniază că această etapă marchează finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului în instanță, „situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Averea și „plăcerea” din garaj

Răzvan Ciortea, potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro, conduce un SUV de peste 100.000 de euro, care nu apare în declarația sa de avere. Mașina ar fi înmatriculată pe firma unui prieten, însă deputatul susține că este „o plăcere” personală: „Asta e dorința mea, știți, că mai avem câte un vis în viața asta. Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează”.

Tot investigația arată neconcordanțe între sumele declarate oficial și banii existenți în conturile deputatului, ceea ce ridică întrebări suplimentare privind transparența veniturilor sale.

DNA precizează că Răzvan Ciortea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

