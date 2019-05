DIICOT: Nu există niciun suspect în cazul plângerii formulate de Doina Pană

Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a informat miercuri că, în prezent, nu există niciun suspect în cazul plângerii formulate de fostul ministru al Apelor şi Pădurilor Doina Pană, precizând că au fost audiate multe persoane şi s-a efectuat şi un raport de expertiză medico-legală.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Întrebat de jurnalişti, la intrarea în sediul CSM, care este stadiul dosarului, Bănilă a răspuns: „La începutul lunii februarie 2018, doamna ministru (Doina Pană - n.r.) a făcut o sesizare către organele de Poliţie sau mai bine spus s-a plâns organelor de Poliţie despre incidentul la care aţi făcut referire. Organele de Poliţie din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale a IGPR au formulat o sesizare din oficiu pe care ne-au înaintat-o şi tot în luna februarie s-a început urmărirea penală in rem pentru două infracţiuni: constituirea de grup infracţional organizat şi tentativă de omor”.

El a adăugat că în cadrul anchetei s-a efectuat şi un raport de expertiză medico-legală.

„Nu avem niciun suspect, însă în cauză au fost audiate multe persoane şi s-a efectuat şi un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul de caz le-a administrat, dar la momentul de faţă nu putem face public prea multe amănunte pentru că ţine de apanajul procurorului de caz”, a spus Bănilă, potrivit Agerpres.

Vicepreşedintele PSD Doina Pană a afirmat săptămâna trecută, la Antena 3, că a fost nevoită să renunţe la funcţia de ministru în ianuarie 2018 din motive de sănătate, după ce a descoperit că a fost otrăvită cu mercur.

„Eram ministru al Pădurilor în Guvernul Tudose, în 2017. Pe la sfârşitul lui noiembrie, am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament şi, cu toate astea, mă simţeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac şi o analiză toxicologică. În 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele, a reieşit intoxicaţie cu mercur în concentraţie mare. Pentru că îmi depusesem demisia, dat fiind faptul că mă simţeam foarte rău încă din 3 ianuarie, n-am putut pleca până în 29 ianuarie pentru că nu a semnat preşedintele Iohannis, am depus plângere la Poliţie abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru, pentru că, în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă daţi seama - ministru în Guvernul României otrăvit”, a declarat Pană.

Întrebată dacă bănuieşte pe cineva, Doina Pană a indicat "mafia" din industria lemnului: „Vă daţi seama că eu eram ministru la Păduri, eu luasem încă din 2014 mai multe măsuri, încât de la 8,8 milioane mc cât se tăiau ilegal pe an s-a ajuns la 0,4 milioane mc/an. Vă daţi seama cam ce prejudicii financiare am generat pentru cei care se ocupau cu tăierile ilegale de arbori?”.

Anunţul făcut de Doina Pană a venit în contextul în care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat recent că medicii i-au descoperit în colon o sârmă de 4 centimetri şi nu exclude posibilitatea unei mâini criminale.