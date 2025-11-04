Doi condamnați celebri ies din pușcărie. Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană au fost eliberați marți seară. Totul după o decizie a Instanței Supreme. Magistrații au admis o cale extraordinară de atac și au constatat că faptele erau prescrise. Și pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la 5 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta.

ACTUALIZARE 20.30 Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, au fost puşi în libertate, marți seară, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi.

Știre inițială: Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi reducerea pedepsei primite de fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov, în Dosarul Tablourilor, de la şase la cinci ani de închisoare. Magistraţii i-au admis marţi lui Darius Vâlcov o cale extraordinară de atac - recursul în casaţie - şi au constatat că pentru fapta de trafic de influenţă faptele s-au prescris. El rămâne cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.

"Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de ÎCCJ. Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare: descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă; pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor; sporul de un an închisoare. În baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) raportat la art. 396 alin. (1) şi (6), art. 16 alin. (1) lit. f) din Cpp, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor. Anulează formele de executare emise în baza deciziei recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 5 ani închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv, şi durata pedepsei executate, de la data de 14 august 2023 la zi. Menţine dispoziţia privind confiscarea sumei de 6.200.000 lei de la inculpatul Vâlcov Darius Bogdan. Definitivă", se arată în decizia completului.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei, fiind extrădat în ţară în august 2023 şi încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare de 7 ani şi 4 luni pentru luare de mită

Fostul ministru de Finanţe Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, vor fi eliberaţi din penitenciar, a decis, marţi, un complet de judecători condus de şefa Instanţei supreme, Lia Savonea, care a constatat că faptele pentru care au fost condamnaţi cei doi s-au prescris.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare definitivă de 7 ani şi 4 luni închisoare pentru luare de mită, iar Mircea Ionuţ Costea executa o pedeapsă de 6 ani pentru complicitate la luare de mită, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro primită de la compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate Bucureşti - Constanţa.

Decizia a fost luată de un completul format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean, Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie.

"Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligaţiile civile şi măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat. Astfel, în cauzele menţionate s-a dispus, după cum urmează: inculpaţii Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea rămân să plătească sumele de 3.990.248 lei şi de 65.000 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, şi confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la acelaşi inculpat; sumele de 3.121.328 lei şi de 1.919.900 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Mircea Ionuţ Costea. Totodată, au fost menţinute măsurile asiguratorii instituite până la concurenţa sumelor confiscate, rezultând că măsurile civile dispuse totalizează 7.111.577 lei şi 4.161.9000 euro", a anunţat purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar, citat de Agerpres.

Cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar 4 luni după gratii

Sebastian Vlădescu se află în închisoare din luna mai 2023, în timp ce cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar patru luni după gratii. El a plecat din România înainte de pronunţarea sentinţei, fiind prins şi adus din Turcia în luna iunie a acestui an.

În esenţă, în cererea de recurs în casaţie, fostul ministru al Finanţelor a susţinut că infracţiunea pentru care a fost condamnat (luare de mită) s-a prescris. În acest caz a fost aplicabilă o decizie adoptată în luna ianuarie de un complet de la ICCJ, din care a făcut parte şi Lia Savonea, prin care s-a stabilit că, în cazul infracţiunii de luare de mită, termenul de prescripţie se calculează de la data pretinderii mitei, iar nu de la data primirii efective a sumelor de bani sau a ultimei tranşe.

