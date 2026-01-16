Mai multe tablouri semnate de pictori celebri, printre care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru PSD Darius Vâlcov, vor fi scoase la licitație. ANAF vrea astfel să recupereze prejudiciul de peste un milion de euro din „Dosarul Tabourilor”, pentru care Vâlcov a fost condamnat la închisoare.

Valorificarea tablourilor este făcută de Casa de licitaţii A10 by Artmark și este făcută în cadrul procedurii de executare silită iniţiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Astfel, Fiscul încearcă să recupereze o parte din prejudiciul de 1,2 milioane de euro din dosarul tablourilor în care fostul demnitar a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru corupție.

„Dosarul Tabourilor”: acuzații și condamnare

În primăvara anului 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub acuzația de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate de-a lungul timpului de primar al municipiului Slatina, senator și ministru de Finanțe.

Din banii obținuți, acesta ar fi cumpărat opere de artă, tablouri semnate de pictori celebri. Dacă anchetatorii nu i-ar fi stricat planurile, fostul ministru și-ar fi dorit să își deschidă propria galerie de artă în București.

Deja dăduse ordin de începere a lucrărilor. Cele 172 de tablouri, statuete și obiecte de artă, precum și cele trei lingouri de aur confiscate de la Vâlcov, unele găsite în seifuri ascunse în case părăsite, sub obiecte de mobilier și chiar în interiorul unor pereți de rigips, au fost confiscate.

Condamnare, extrădare și reducerea pedepsei

În mai 2023, fostul ministru de Finanțe a fost condamnat la închisoare, dar sentința nu l-a găsit în țară. Cu un an înainte de pronunțare plecase în Italia. După anunțarea verdictului, statul român a făcut o cerere de extrădare, iar în august 2023, Darius Vâlcov a fost adus și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

În noiembrie anul trecut, Darius Vâlcov a obținut reducerea pedepsei cu un an, după ce Curtea Supremă i-a admis recursul în casație și tot atunci a scăpat prin prescripție de infracțiunea de trafic de influență în „Dosarul Tablourilor”. Din 6 ani de închisoare a rămas cu 5 ani pentru spălare de bani.

În acest context, lucrări de artă cu circulaţie internaţională revin pe piaţa liberă de artă. Este o colecţie ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între licitaţiile autohtone de artă şi cele internaţionale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s şi Christie’s Londra ori Artcurial Paris.

Lucrări celebre scoase la licitație

Unul dintre accentele licitaţiei îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuş pe hârtie, semnată, datată şi dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” - unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitaţie în România, scrie News.ro. Preţul de pornire este de 8.000 de euro.

Licitaţia include şi o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponenţial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecţii succesive (din Europa şi SUA), cu solid cv expoziţional şi de licitaţii majore (în Franţa şi Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecţiile private din România, are în licitaţia Artmark un preţ de pornire de 50.000 de euro.

De asemenea, în eveniment se află şi două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineaţă” (ce porneşte de la preţul de 40.000 de euro) şi „Car cu boi, la asfinţit” (preţ de pornire de 50.000 de euro) - ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

Schițe rare și valoare internațională

În aceeaşi colecţie şi licitaţie vor fi şi două schiţe rare, de circulaţie internaţională, inspirate de "Trilogia Orfică" a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenţi artişti ai secolului XX - „Femeia-leu” şi „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preţ de pornire de 500 de euro.

Potrivit legislaţiei fiscale şi legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitaţii comerciale obişnuite. Achiziţia acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit faţă de orice altă licitaţie de artă. Publicul este invitat să vizioneze expoziţia dedicată şi să participe la licitaţie, în sală sau online, în condiţii egale de transparenţă şi acces, precizează Artmark într-un comunicat.

Acces public și vizionare gratuită

Ca toate licitaţiile Casei A10 by Artmark, şi aceasta este publică şi poate fi accesată la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5).

Cu intrare liberă, la data de 17 februarie, de la ora 18.00. Iar catalogul licitaţiei poate fi răsfoit online, pe site-ul Artmark, de asemenea cu acces nelimitat. Pot fi deja depuse şi oferte de licitaţie, pentru fiecare operă în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecţionar, aici, proces ce este, de asemenea, gratuit.

Citește și: Minel Prina, fost primar al Slatinei condamnat în dosarul lui Darius Vâlcov, a fost adus în țară

Editor : Ana Petrescu