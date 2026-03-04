Live TV

Video&Foto Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun

fabrica ilegala tigari tigarete
Foto: diicot.ro

Procurorii DIICOT au făcut, miercuri, trei percheziții în județul Timiș și au descoperit o fabrică ilegală de țigarete care funcționa la periferia municipiului Timișoara. Anchetatorii au găsit sute de baxuri de țigarete și tone de tutun, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

Investigațiile vizează mai multe infracțiuni: folosirea unei firme, a unei embleme sau a unui ambalaj care pot induce în eroare consumatorii, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulație a produselor cu mărci identice sau similare celor înregistrate, arată comunicatul de presă al DIICOT.

Din probele administrate până în prezent, anchetatorii au stabilit că, în ianuarie 2026, pe raza județului Timiș s-a constituit o grupare organizată pe trei paliere: decizie, producție și distribuție, cu scopul obținerii de câștiguri mari prin alimentarea pieței negre a țigaretelor de contrabandă. Liderul grupării coordona întreaga activitate, în timp ce ceilalți membri se ocupau de producția efectivă, manipularea utilajelor și ambalarea produselor, iar eșalonul logistic se ocupa de aprovizionare, depozitare și distribuție.

Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
Foto: diicot.ro
În urma perchezițiilor, într-o locație situată la periferia municipiului Timișoara, anchetatorii au descoperit o fabrică ilegală de țigarete în funcțiune, sute de baxuri de țigarete și cantități de tutun de ordinul tonelor.

Audierile persoanelor implicate se vor desfășura la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Maramureș, al ITPF Sighetul Marmației – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.

Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

