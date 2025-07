Treizeci de femei au fost ucise în România de parteneri sau foști parteneri în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cazuri „îngrozitoare, inacceptabile și total străine de normalitatea unui stat dezvoltat și democratic”, în care victimele au cerut ajutor, dar nu au fost protejate. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat în exclusivitate la Digi24 că România are cadrul legislativ necesar, însă aplicarea legilor este deficitară. El a subliniat că, pentru a combate fenomenul, este esențial ca educația să schimbe mentalitățile care transformă femeile în obiecte sau proprietăți.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre gravitatea cazurilor recente de femicid și despre responsabilitatea statului în fața acestor tragedii.

Sunt îngrozitoare, sunt inacceptabile, sunt total străine de normalitatea unui stat dezvoltat și democratic și de drept.

„Căutăm, vă asigur, împreună cu legislativul, organele judiciare și cu societatea civilă, toate soluțiile care sunt necesare. Și le aplicăm”, a declarat el.

Ministrul Justiției a explicat că, în ceea ce privește legislația pentru combaterea violenței asupra persoanelor vulnerabile, România este considerată a avea deja instrumentele legale necesare, comparabile cu cele din alte țări europene.

Potrivit acestuia, problema este aplicarea acestor legi.

„În cazurile în care autoritățile știu că un individ are antecedente violente, el poate fi monitorizat, bineînțeles, în limitele respectării drepturilor și libertăților individuale, conform unei societăți democratice. Supravegherea necesită încuviințarea judecătorului”, a menționat el.

Există un grad de alarmă mai ridicat, la fiecare nivel trebuie să ne îndeplinim cu mare rigurozitate și profesionalism obligațiile, pentru că norme legale avem.

„Am discutat cu domnul procuror general chiar recent, există un grup de lucru constituit la nivelul Parchetului General care analizează. (...) Participăm și noi, Ministerul Justiției, suntem implicați și analizăm acest fenomen, dar pentru a combate avem nevoie în primul rând de educație”, a explicat Marinescu.

Trebuie să plecăm de la nivelul de educație, pentru ca un astfel de bărbat să nu mai considere femeia un obiect și o proprietate a sa.

„Dacă aveți cel mai mic indiciu că abuzul va continua, nu opriți ordinul de protecție. Continuați-l, solicitați ajutor în permanență. Dacă simțiți cel mai mic indiciu de abuz psihologic, de constrângere morală, de forțare chiar și subtilă, faceți plângere pentru amenințare. Există infracțiunea de amenințare, sesizați organele judiciare”, a sfătuit el victimele.

O persoană care este supusă unei forțări din partea altei persoane trebuie să reclame acest lucru. Altfel, există aceste drame tăcute despre care nu știe nimeni. Se întâmplă să spună și familia «n-am știut nimic, n-am crezut că se întâmplă astfel de lucruri», de aceea spun că trebuie o educație a cetățeanului cu privire la drepturile sale și cu privire la pericole.

„Foarte bună informarea publică, să vadă toată lumea unde se poate ajunge. În primul moment în care simt că există o constrângere asupra mea, să sesizez, să caut sprijin psihologic, să caut toate instrumentele pe care le am la dispoziție”, a adăugat ministrul Justiției.

Președintele Nicușor Dan a afirmat anterior că femicidul este o problemă gravă în România, pentru că statul nu dă impresia de forță și fermitate, încurajând astfel de infracțiuni.

„Nu doresc să o comentez sau să o contrazic, dar mai degrabă aș spune că are dreptate pe ce am discutat până acum. Statul are instrumente, le creează, dar se pare că nu le utilizează suficient de ferm”, a declarat Radu Marinescu.

„Sunt situații în care, deși se iau măsuri, se întâmplă un lucru. În niciun stat din această lume nu s-a atins dezideratul absolut ideal de a opri orice fel de infracțiune. Se pot întâmpla aceste lucruri chiar dacă s-au luat toate măsurile (...) Pentru a fi raționali, extrem de atenți, profesioniști, trebuie evaluată această situație fără o condiționare subiectivă. Trebuie văzut dacă s-a greșit undeva de către organele statului și trebuie luate măsuri dacă s-a greșit. (...) În limitele mele de competență, vă asigur că vom face tot ce ține de noi”, a conchis ministrul Justiției.

